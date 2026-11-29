El envejecimiento de la piel no depende únicamente del paso del tiempo ni de la aparición de arrugas. Existe un proceso silencioso conocido como inflammaging, relacionado con la inflamación crónica de baja intensidad, que puede acelerar el deterioro de los tejidos y afectar la salud cutánea.

La dermatóloga Ana Rodríguez-Villa, directora de IMR Castellana, explicó que este fenómeno consiste en un estado de inflamación persistente que acompaña al envejecimiento. Aunque no siempre presenta señales visibles inmediatas, puede generar cambios en distintas capas de la piel.

Uno de sus efectos se produce en la epidermis, donde puede debilitar la barrera protectora, favorecer la pérdida de agua y aumentar la sensibilidad frente a productos y factores externos. En la dermis, en tanto, puede afectar a los fibroblastos, las células encargadas de producir colágeno y contribuir a mantener la estructura de los tejidos.

Qué factores pueden acelerar el inflammaging

La exposición acumulada a la radiación ultravioleta es uno de los principales factores que favorecen este proceso. Los rayos solares pueden provocar daños en el ADN y estrés oxidativo, mecanismos relacionados con el envejecimiento prematuro de la piel.

Sin embargo, no es el único factor. La contaminación ambiental, el consumo de tabaco, la falta de sueño, una alimentación desequilibrada y el sedentarismo también pueden contribuir a mantener los procesos inflamatorios.

Cómo cuidar la piel y prevenir el daño

Los especialistas recomiendan incorporar hábitos de cuidado que ayuden a proteger la piel durante todo el año. El uso diario de protector solar es una de las medidas principales para reducir los daños asociados a la radiación ultravioleta.

También existen ingredientes cosméticos que pueden contribuir al cuidado cutáneo. Entre ellos se encuentran la niacinamida, que ayuda a mantener la barrera de la piel, y los antioxidantes tópicos, como la vitamina C, que colaboran en la protección frente al daño oxidativo.

De todos modos, los especialistas advierten que mejorar determinados signos del envejecimiento no significa necesariamente revertir el inflammaging. Por eso, el cuidado de la piel debe combinar protección solar, productos adecuados y hábitos saludables.