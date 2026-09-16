Un estudio elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que el 45,2% de los trabajadores en la Argentina se encuentra en situación de desprotección laboral, al carecer de aportes jubilatorios, estabilidad o una estructura productiva propia.

El relevamiento, basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), advierte sobre un quiebre en la dinámica del empleo registrado a partir de diciembre de 2023, provocando que los puestos perdidos en el sector formal se vuelquen hacia tareas de baja calidad.

Radiografía de la Población Económicamente Activa

Sobre una Población Económicamente Activa (PEA) proyectada en 22,5 millones de personas, el informe detalla la siguiente distribución del mercado de trabajo:

Asalariados registrados: 9,6 millones (6,6 millones en el sector privado y 3 millones en el sector público).

Asalariados informales: 5,7 millones.

Cuentapropistas: 5,6 millones (de los cuales 3,4 millones no emiten facturación).

Desocupados: 1,5 millones.

Al cruzar variables como estabilidad, antigüedad, aportes e inversión de capital, el indicador ubica la tasa de desprotección en el 45,2% del total de ocupados. En contraposición, el sector privado formal o protegido representa el 39% de los puestos, mientras que el empleo público abarca el 15,7%.

Destrucción de empleo formal y avance de la informalidad

Entre 2024 y 2026 se generaron 626.000 nuevos puestos en el sector desprotegido, proceso que se dio en paralelo con la pérdida de 56.000 empleos privados de calidad y la supresión de 212.000 cargos en la administración pública. Además, el estudio destaca que los 350.000 nuevos profesionales u operarios que ingresaron al mercado laboral durante este período lo hicieron de manera íntegra en tareas precarizadas.

Grupos más vulnerables: jóvenes, mujeres y adultos mayores

El impacto del deterioro laboral mostró brechas marcadas según edad, género y nivel educativo:

Jóvenes (18 a 26 años): Constituyen la franja más perjudicada. En dos años, la tasa de desprotección en este grupo pasó del 53% al 61,6%, perdiéndose 160.000 puestos. La caída golpeó fuerte a los varones (-126.000 empleos formales) y a rubros clave como el comercio, que perdió el 43% de sus puestos protegidos juveniles (-88.525), y la construcción (-30%).

Mujeres: La desprotección en el sector privado creció un 14,1% entre las trabajadoras, frente a un 9,3% en los varones. Esto responde a que 132.000 de los 212.000 puestos públicos recortados afectaron a mujeres. Asimismo, el atraso salarial en sectores como salud y educación elevó la brecha salarial de género al 10%.

Adultos mayores (66 años o más): La masa de personas activas en esta franja creció un 14% en los últimos dos años, empujada por la necesidad de complementar haberes jubilatorios insuficientes.

Nivel educativo: La titulación universitaria completa actúa como principal contención, registrando una desprotección del 18%. En cambio, el indicador escala al 45% en quienes completaron el nivel secundario y alcanza un pico del 66% entre aquellos con estudios secundarios incompletos.