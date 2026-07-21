La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) alcanzó este año un récord de 1.000 ingresantes, casi el doble de los entre 500 y 600 estudiantes que habitualmente comenzaban las carreras de la unidad académica. Dentro de la oferta de grado, Ingeniería de Minas se ubicó en el podio de las preferencias.

La vicedecana de la Facultad, Andrea Díaz, confirmó a DIARIO HUARPE que el crecimiento superó las proyecciones iniciales y destacó el interés de los jóvenes por carreras vinculadas con las principales actividades productivas de San Juan.

“Este año tuvimos 1.000 ingresantes a las carreras de Ingeniería, algo histórico; siempre tuvimos entre 500 y 600 estudiantes”, detalló Díaz. Según explicó, la cifra demuestra que los jóvenes están “preocupados y ocupados” por formarse para su futuro laboral.

Dentro de las carreras de grado, Minas quedó entre las opciones más elegidas, seguida por Industrial, Civil, Mecánica y Agronomía. Para la vicedecana, la demanda está relacionada con las oportunidades que ofrecen la minería y el sector agropecuario en la provincia.

“La minería atraviesa a todas nuestras carreras”, afirmó Díaz. También remarcó la necesidad de fortalecer la formación en Agronomía, teniendo en cuenta la riqueza productiva de San Juan.

Tecnicaturas vinculadas con el trabajo

Además de las carreras de grado, la Facultad cuenta con siete tecnicaturas en las que estudian más de 900 alumnos. La propuesta apunta a ofrecer trayectos formativos más cortos y relacionados directamente con las necesidades del mercado laboral.

Entre ellas se encuentran las tecnicaturas en Operaciones de Minas y Procesamiento de Minerales. En ambas propuestas hay 160 estudiantes que finalizarán sus prácticas a comienzos del próximo año.

La oferta académica también se extendió a distintos departamentos de San Juan. Actualmente, se dictan carreras como Mantenimiento de Máquina Pesada e Industria Alimentaria en Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Jáchal, Sarmiento y Ullum.

Durante el segundo semestre se sumará la Tecnicatura en Gestión de Distrito de Riego y comenzará una nueva cohorte de Máquina Pesada en Caucete.

“Es una oferta de trayectos formativos cortos para todos y para todas los jóvenes de los diferentes lugares de la provincia”, señaló la vicedecana.

La expansión hacia los departamentos fue acompañada por el uso de educación a distancia, aulas híbridas y tutores territoriales. El sistema permite que los estudiantes cursen sin tener que trasladarse de manera permanente hasta la sede central de la Facultad.

“La educación mediada por tecnología es una herramienta valiosísima, es necesaria y también demuestra la democratización del conocimiento”, sostuvo Díaz.

Laboratorios a distancia

La Facultad también trabaja en la implementación de laboratorios remotos. Uno de los proyectos es el de Mineralogía, que permitirá que los alumnos realicen prácticas desde una computadora sin necesidad de asistir físicamente.

Según explicó la autoridad académica, el objetivo es formar técnicos y profesionales que puedan incorporarse a las empresas que desarrollan sus actividades en la provincia.

“Esperamos también que esta minería, estas grandes empresas tomen los recursos humanos, profesionales y formados en nuestra provincia”, concluyó Díaz.