La Selección de Inglaterra recibió una mala noticia en plena disputa del Mundial 2026. La FIFA sancionó al defensor Jarell Quansah con dos fechas de suspensión tras su expulsión frente a México, por lo que no podrá estar en el partido de cuartos de final ante Noruega y tampoco en una eventual semifinal.

El zaguero del Bayer Leverkusen fue expulsado a los 54 minutos del encuentro disputado en el Estadio Azteca luego de una fuerte infracción sobre Jesús Gallardo. Aunque la Federación Inglesa y el entrenador Thomas Tuchel analizaron presentar una apelación, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió aplicar una sanción de dos partidos por incumplimiento del artículo 14 del Código Disciplinario.

Una baja sensible para Tuchel

Quansah, de 23 años, había sumado minutos en los partidos frente a Panamá y México durante la Copa del Mundo. Ante el seleccionado mexicano fue titular, pero dejó a su equipo con un jugador menos apenas comenzado el segundo tiempo, complicando el desarrollo del encuentro.

Con esta resolución, Inglaterra deberá afrontar el duelo del sábado frente a Noruega sin una de sus alternativas en la última línea. Además, el defensor tampoco podrá estar disponible si los británicos avanzan a las semifinales, donde podrían enfrentarse a Argentina o Suiza.

Inglaterra sigue en carrera

El equipo dirigido por Thomas Tuchel terminó como líder de su grupo, por delante de Croacia, Ghana y Panamá. Luego eliminó a Congo en los dieciseisavos de final y superó a México en un intenso partido disputado en Ciudad de México.

Los ingleses sacaron ventaja rápidamente con un doblete de Jude Bellingham, pero el conjunto local reaccionó con el descuento de Julián Quiñones. En el inicio del complemento llegó la expulsión de Quansah, que cambió el desarrollo del partido.

Posteriormente hubo un penal para cada equipo: Harry Kane convirtió para Inglaterra y Raúl Jiménez hizo lo propio para México, en un encuentro que terminó asegurando la clasificación británica a los cuartos de final.

Noruega, el próximo desafío

Sin Quansah disponible, Thomas Tuchel deberá rearmar la defensa para enfrentar a una Noruega que llega fortalecida tras eliminar a Brasil y que cuenta con el poder ofensivo de Erling Haaland.

En los encuentros en los que Quansah no fue titular, las opciones elegidas por el entrenador fueron Reece James y Djed Spence, quienes aparecen como los principales candidatos para ocupar un lugar en el equipo que buscará el pase a las semifinales del Mundial 2026.