La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan modificó el formato de ingreso para quienes aspiren a comenzar alguna de sus carreras durante el ciclo lectivo 2027. La principal novedad es que el tradicional curso intensivo será reemplazado por una propuesta extendida, que se desarrollará durante varios meses.

El Curso de Nivelación comenzará el próximo 1 de agosto y tendrá una primera etapa hasta el 5 de diciembre de 2026. Luego se retomará entre el 1 y el 13 de febrero de 2027, mientras que las evaluaciones están previstas a partir de la tercera semana de ese mes.

La nueva modalidad será bimodal e incluirá actividades durante los sábados. De esta manera, la unidad académica busca dejar atrás el esquema concentrado de años anteriores y distribuir los contenidos durante un período más amplio, con mayor tiempo de preparación para los aspirantes.

Las preinscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de diciembre de 2026 y volverán a habilitarse del 1 al 5 de febrero de 2027. El trámite debe realizarse de manera virtual mediante el sistema SIU Guaraní.

Antes del inicio del cursado, cada carrera realizará una jornada introductoria. En esos encuentros, los coordinadores explicarán la dinámica de las clases, el material de estudio, el funcionamiento del Campus Virtual y las características de la evaluación. También responderán las dudas de quienes se preparan para ingresar.

Las jornadas comenzarán el 27 de julio con las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración. El 28 será el turno de Abogacía, Ciencias Políticas y la Tecnicatura en Administración Pública; el 29 se realizará la presentación de Sociología; el 30, la de Trabajo Social; y el 31 de julio, la de Comunicación Social.

La oferta académica de la Facso incluye Abogacía, Contador Público, Administración, Comunicación Social, Ciencias Políticas, Administración Pública, Sociología, Trabajo Social y el Profesorado de Enseñanza Superior en Sociología.

Quienes aprueben las evaluaciones o estén alcanzados por alguna de las condiciones de eximición podrán avanzar posteriormente con la inscripción definitiva a la carrera elegida, prevista entre abril y julio de 2027.