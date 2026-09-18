Seis de cada 10 aspirantes que rindieron durante la primera semana del concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan aprobaron el primer examen y quedaron en condiciones de avanzar en el proceso de selección. Fueron 1.209 aprobados sobre un total de 1.997 personas que se presentaron a realizar la prueba de dactilografía.

El primer corte también mostró un nivel importante de ausentismo. Para esta semana habían sido convocados 3.240 postulantes, pero 1.243 no se presentaron. De esta manera, asistió el 61,64% de los citados, mientras que el 38,36%, casi cuatro de cada diez, estuvo ausente.

Entre quienes efectivamente rindieron, el 60,54% logró superar la prueba y el 39,46% no alcanzó el resultado requerido. En números concretos, 1.209 aprobaron y 788 no superaron esta primera instancia eliminatoria.

Los datos corresponden exclusivamente a la primera semana y, por lo tanto, todavía no representan el resultado general del concurso. Las evaluaciones continuarán de manera escalonada y las convocatorias para esta instancia están previstas hasta el 6 de octubre.

El primer filtro del concurso

La dactilografía es la primera de las cinco instancias eliminatorias previstas para ingresar al registro de aspirantes del Poder Judicial. La prueba consiste en transcribir correctamente un texto jurídico de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos.

Los 1.209 aspirantes que aprobaron durante esta primera semana quedaron habilitados para continuar en el proceso. Posteriormente deberán afrontar una evaluación de ortografía, un curso virtual obligatorio, una prueba de conocimientos teóricos y, finalmente, una entrevista personal.

De esta manera, superar dactilografía no implica obtener un cargo ni completar el concurso, sino atravesar el primero de los filtros establecidos dentro del proceso de selección.

Más de 12.000 inscriptos

La Corte de Justicia de San Juan convocó el concurso para conformar un registro de aspirantes destinado a futuros cargos de planta permanente, tanto administrativos como técnicos.

En total se inscribieron 12.293 personas. De ellas, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción Judicial y otras 775 a la Segunda Circunscripción, correspondiente a Jáchal e Iglesia.

La magnitud de la convocatoria obligó a organizar las evaluaciones de manera escalonada. En la Primera Circunscripción, la prueba se desarrolla en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, mientras que los aspirantes de la Segunda Circunscripción rinden en San José de Jáchal.

Con la primera semana terminada, el concurso tiene así sus primeros números concretos: 3.240 convocados, 1.997 presentes, 1.243 ausentes, 1.209 aprobados y 788 que no superaron la prueba. El balance completo de esta primera instancia podrá conocerse una vez que finalicen las evaluaciones previstas hasta el 6 de octubre.