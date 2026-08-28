El nuevo concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan no se resolverá con una única prueba. Los postulantes deberán atravesar cinco etapas consecutivas y eliminatorias que evaluarán desde dactilografía y ortografía hasta conocimientos teóricos vinculados con el funcionamiento de la Justicia.

Las inscripciones estarán habilitadas del 1 al 4 de septiembre y, una vez finalizada esa instancia, comenzará el proceso de selección para cubrir cargos de personal administrativo y técnico. Una de las claves es que solamente quienes aprueben cada etapa podrán avanzar a la siguiente.

La primera prueba será de dactilografía. Los aspirantes que logren superarla accederán a una segunda instancia de corrección ortográfica.

Quienes aprueben ambas evaluaciones pasarán a la tercera etapa: un curso virtual obligatorio que se realizará mediante la plataforma de la Escuela Judicial. El espacio permanecerá habilitado entre siete y ocho días y contará con nueve módulos.

Según explicó la ministra de la Corte de Justicia Adriana García Nieto, el curso será asincrónico. Esto permitirá que los participantes ingresen cuando lo deseen durante el período habilitado y puedan volver a ver las clases todas las veces que consideren necesario.

Qué deberán estudiar

Algunos de los módulos incluirán cuestionarios de entrenamiento que permitirán a los aspirantes prepararse para la cuarta instancia del concurso: la evaluación de contenidos teóricos.

Entre los temas que deberán estudiar aparecen contenidos de Derecho Constitucional, Civil, Laboral, de Familia y Penal. También habrá material relacionado con la Ley Orgánica de Tribunales, la organización del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y mediación, entre otros aspectos vinculados con el funcionamiento cotidiano de la Justicia.

Los cuestionarios disponibles durante el curso tendrán una modalidad similar a la que posteriormente encontrarán los postulantes en la evaluación teórica.

La última instancia

Quienes aprueben la evaluación de contenidos llegarán a la quinta y última etapa: una entrevista personal de asistencia obligatoria.

García Nieto aclaró que la entrevista no representará una nueva evaluación de conocimientos. Sin embargo, asistir será un requisito indispensable para permanecer dentro del proceso de selección. “Quien no asista a la entrevista queda también eliminado del listado”, explicó la ministra.

Otra particularidad del concurso 2026 será que los postulantes podrán optar por la Primera o la Segunda Circunscripción Judicial. En el primer caso, las evaluaciones serán en la Sede Académica del Poder Judicial, mientras que para Jáchal e Iglesia se habilitará una sede en San José de Jáchal. Cada persona podrá anotarse únicamente en una de las dos circunscripciones.