El Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA) se convirtió este miércoles en el escenario de un profundo escándalo institucional. En medio de un clima de extrema tensión, un grupo de militares uniformados y portando armas de guerra ingresó al predio donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura, lo que provocó el inmediato repudio de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, quienes ya preparan una denuncia ante los tribunales.

La irrupción castrense se dio en el marco de un acto organizado por el Museo Malvinas para conmemorar el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas. Sin embargo, lo que debía ser una actividad institucional derivó en lo que los organismos calificaron como una "provocación".

Testigos, trabajadores del lugar y transeúntes se vieron sorprendidos cuando comenzaron a ingresar efectivos con indumentaria de fajina y ametralladoras al hombro, algunos de los cuales incluso arrastraban el armamento por el piso. En pocos minutos, el estacionamiento lindero al museo quedó cubierto por vehículos verdes oficiales del Ejército Argentino.

Cruce de responsabilidades

La presencia de personal militar armado viola de manera directa las normas vigentes de funcionamiento y convivencia dentro del predio. Ante la consulta periodística sobre los motivos de la autorización, desde el Ministerio de Justicia de la Nación deslindaron responsabilidades y apuntaron directamente hacia el director del Museo Malvinas, área que depende de la Secretaría de Cultura.

El director del museo es Esteban Vilgré La Madrid, un militar retirado y veterano de la guerra de Malvinas que en 1989 participó de la represión tras el copamiento del regimiento de La Tablada —un episodio marcado por denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales—. Vilgré La Madrid es un hombre cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lo había nombrado previamente como segundo de la dirección Gesta de Malvinas en el Senado. Por otra parte, desde los organismos también señalan la responsabilidad del Ministerio de Defensa por avalar el traslado de tropas y vehículos equipados al lugar.

"Exhibicionismo militar" y antecedentes

A través de un comunicado conjunto, el directorio de organismos de derechos humanos expresó su máxima alerta frente a los hechos.

“Advertimos que este tipo de actos son contrarios al objetivo de construir memoria social para el que fue creado el Espacio Memoria y Derechos Humanos y produce una revictimización para quienes sufrieron crímenes de lesa humanidad”, señalaron, recordando que está estrictamente prohibido el uso de armas en el predio.

El documento enmarca la situación en el contexto político actual: “A 50 años del golpe genocida, este acto innecesario de exhibicionismo militar en un espacio de memoria, en el contexto de negacionismo y hasta de apología del terrorismo de Estado por parte del Gobierno, nos alerta y preocupa, mientras a la par son desmanteladas las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”.

No es un hecho aislado. En mayo de 2024, un grupo de marinos retirados ya había ingresado al predio cantando la marcha de la Armada e interrumpiendo la dinámica del lugar. En esa oportunidad, varios de los presentes se fotografiaron sonrientes junto al Skyvan, uno de los aviones utilizados en los trágicos "vuelos de la muerte" para arrojar vivas al mar a tres Madres de Plaza de Mayo y a dos monjas francesas en 1977.

Por las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada se calcula que pasaron cerca de 5.000 personas secuestradas durante el último gobierno de facto, transformándose en un símbolo global de los crímenes de lesa humanidad y el funcionamiento de maternidades clandestinas. Por este motivo, los organismos adelantaron que las presentaciones judiciales se formalizarán en las próximas horas para determinar las responsabilidades penales de quienes ordenaron y ejecutaron el ingreso armado.

