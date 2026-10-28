En una convocatoria que alcanzó los 470 inscriptos, este martes se puso en marcha oficialmente la capacitación de operador de streaming en las instalaciones de la Biblioteca Popular Sur, en Rawson.

Inicialmente se había promovido y anunciado que se llevaría a cabo en el Centro de Convenciones Libertadores de América, sin embargo, ante la gran demanda de aspirantes, los organizadores debieron de cambiar la sede a último momento para desarrollar las 8 clases que componen este módulo de formación en un oficio que, por lo que aparenta, tiene una proyección positiva para la alta profesionalización en los nuevos formatos técnicos dentro la comunicación y el mundo audiovisual.

Este panorama, superó las expectativas iniciales, por lo que el trayecto formativo debió reorganizarse en diferentes jornadas y grupos de trabajo para poder dar respuesta a todos los interesados.

El acto de apertura contó con la presencia y la introducción del intendente Munisaga, el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino, y el profesor y referente del área, Alejandro Moreno.

Durante la presentación institucional, las autoridades destacaron que la iniciativa busca dotar de herramientas técnicas a los generadores de contenido y entusiastas interesados en insertarse en la materia, con una interesante demanda de personal capacitado en el manejo de cámaras, consolas de audio e iluminación.

El experto Alejandro Moreno, remarcó la importancia de aprovechar estos espacios de formación pública y gratuita que impulsan el desarrollo de habilidades técnicas y la creación de comunidades colaborativas en la región.

"Aquellos que empezaron primero probando, transitaron un camino donde hoy hay grandes empresas funcionando, canales con muchísima audiencia, con muchísima creatividad, y eso ha empezado además a irradiar en todo el país", dijo el tallerista.

Además, planteó un cambio de paradigma, de creadores individuales a equipos técnicos: “La actividad ya no se sostiene únicamente con la figura del influencer o la persona frente al micrófono. La profesionalización exige pensar en equipos de trabajo capacitados para operar múltiples canales, cámaras, consolas de audio, iluminación y software de transmisión, respondiendo a una demanda laboral real que exige ir más allá de la intuición inicial”.

Por su parte, el intendente Carlos Munisaga hizo referencia sobre el “boom” del streaming como formato de comunicación audiovisual en diálogo con DIARIO HUARPE: "Muchos de quienes están participando con alguna experiencia previa, y hoy vivimos en la Argentina con el avance de las formas de comunicación, con el advenimiento de la conectividad, de la tecnología, hay un boom en la manera de comunicar y en los formatos de comunicación que son los canales de streaming y los programas en streaming".

.

Sobre el propósito de este espacio de capacitación, que es la Academia de Streaming, el edil indicó que: “diseñamos este programa porque sabíamos que tendrá una proyección laboral. No solo en conducción o habilidades para construir audiencias. También, hay que contar con personas que sepan operar programas, consolas, cámaras. Por eso es fundamental utilizar las plataformas digitales y conocer las nuevas formas de comunicar, transmitir y crear contenidos para promocionar nuestra cultura”.

Durante el cursado, los asistentes podrán adquirir habilidades y competencias sobre configuración de cámaras, manejos de equipos de transmisión, utilización OBS Studio y vMix, realización en vivo y mezcla de video, audio y gráficos, producción de contenidos y gestión de plataformas digitales.

Las clases continuarán este jueves 29 de octubre a las 18 hs. en Biblioteca Popular Sur (Ortega y Mendoza sur - Rawson).