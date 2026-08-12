El oficialismo excluyó a los funcionarios públicos del régimen de Inocencia Fiscal II y consiguió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. La modificación fue incorporada durante las negociaciones con los bloques dialoguistas y permitió reunir los respaldos necesarios para avanzar con el proyecto impulsado por el Gobierno.

El dictamen obtuvo 44 firmas en el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, por lo que quedó habilitado para ser debatido en el recinto el próximo 26 de agosto.

La principal modificación acordada establece que funcionarios y exfuncionarios no podrán acceder a los beneficios ni a las presunciones de inocencia fiscal contemplados en el proyecto.

Quiénes quedan excluidos

La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen y hacia adelante.

En el Poder Ejecutivo, la exclusión contempla a funcionarios y empleados con jerarquía igual o superior a secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.

También quedan incluidos los legisladores nacionales y provinciales, legisladores porteños, concejales municipales y parlamentarios del Mercosur.

La medida alcanza además a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como a integrantes de organismos de control y enjuiciamiento, entre ellos los defensores del Pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura y de los Jurados de Enjuiciamiento.

Qué podrán hacer los funcionarios

Los funcionarios alcanzados por la exclusión podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como vía operativa para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y pagar el saldo correspondiente.

Sin embargo, no tendrán acceso a los principales beneficios del régimen: no podrán utilizar la presunción de exactitud, quedar exceptuados de fiscalizaciones ni acceder a otras inmunidades tributarias previstas por la iniciativa.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la exclusión alcanza tanto a quienes actualmente ejercen funciones como a quienes hayan ocupado cargos públicos durante los últimos cinco años.

Un cambio para conseguir respaldo

La exclusión de los funcionarios fue uno de los cambios centrales introducidos por el oficialismo durante la discusión en comisión. La modificación había sido planteada por los bloques aliados y permitió sumar el acompañamiento de sectores como el PRO, la UCR y bloques provinciales.

El dictamen reunió 32 firmas de La Libertad Avanza, además de respaldos del PRO, la UCR, el MID, Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Provincias Unidas acompañó con una firma en disidencia parcial.

Con ese respaldo, el Gobierno consiguió avanzar con una iniciativa que busca modificar el régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias y ampliar los beneficios para determinados contribuyentes.

El proyecto quedó listo para el recinto

Tras la aprobación del dictamen, Inocencia Fiscal II quedó habilitado para ser tratado en Diputados el 26 de agosto. El oficialismo deberá ahora conseguir en el recinto los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

El cambio sobre los funcionarios se convirtió así en uno de los puntos centrales del acuerdo parlamentario que permitió al Gobierno destrabar el proyecto y llevarlo a una nueva instancia de debate en el Congreso.