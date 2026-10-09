El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley 27.826, conocida como Inocencia Fiscal II, que modifica el régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, introduce cambios en el procedimiento tributario y actualiza sanciones vinculadas al trabajo rural.

La norma quedó vigente tras la firma del decreto 1160/2026 por parte del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Los cambios del régimen simplificado tendrán efecto para los períodos fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025.

El proyecto había sido aprobado en el Senado con 44 votos a favor y 23 en contra.

Qué cambia en el régimen de Ganancias

Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes que permitían acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. Hasta ahora, estaban establecidos en $1.000 millones para los ingresos y $10.000 millones para el patrimonio.

La ley también redefine el concepto de "discrepancia significativa", utilizado para determinar cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede cuestionar una declaración simplificada.

A partir de la nueva normativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado.

Sin embargo, la diferencia no será considerada significativa cuando el monto involucrado no supere los $5 millones.

Qué pasará ante una diferencia con ARCA

Cuando la inconsistencia supere los parámetros establecidos, el contribuyente tendrá 15 días desde la notificación para aceptar la liquidación y cancelar la deuda.

Otro de los cambios centrales es que la carga de la prueba quedará exclusivamente en manos de ARCA. De esta manera, será el organismo el que deberá acreditar la inconsistencia detectada.

La normativa también establece condiciones específicas para los funcionarios públicos. Podrán utilizar el régimen simplificado para presentar su declaración jurada de Ganancias, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a los beneficios vinculados con la liberación de fiscalizaciones.

Cambios en las sanciones

Inocencia Fiscal II también modifica el esquema de sanciones tributarias y lo armoniza con el Régimen Penal Tributario.

Entre las medidas se establece una reducción automática del 25% en las multas formales aplicables a MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

La nueva legislación busca establecer un esquema con menores cargas formales para determinados contribuyentes, mientras mantiene mecanismos de control sobre las declaraciones que presenten diferencias consideradas relevantes.