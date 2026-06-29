El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, rechazó este lunes el pedido de detención del exintendente de ese distrito, Martín Insaurralde, y de su exesposa, Jesica Cirio, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La solicitud había sido presentada por el fiscal federal Sergio Mola, luego de la difusión de nuevos videos en los que se observa a Insaurralde con grandes sumas de dinero en efectivo, material que volvió a poner bajo la lupa su patrimonio y evolución económica.

Si bien el magistrado desestimó el pedido de prisión preventiva, sí dispuso una serie de medidas cautelares para asegurar el avance de la investigación. Entre ellas, ordenó la prohibición de salida del país tanto para Insaurralde como para Cirio, además de establecer que ninguno de los dos podrá alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial previa.

La resolución judicial busca garantizar la sujeción de los imputados al proceso mientras continúa la recolección de pruebas en la causa, evitando riesgos procesales sin recurrir a una medida de mayor gravedad.

La investigación se originó tras el escándalo por el viaje de Insaurralde al Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici, episodio que derivó en su salida de la Jefatura de Gabinete bonaerense y abrió nuevas líneas de investigación sobre su patrimonio.

Con la decisión de Armella, la causa sigue su curso mientras la Justicia avanza en el análisis del material audiovisual incorporado recientemente al expediente y en la evaluación del origen de los fondos bajo sospecha.