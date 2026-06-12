Instagram y Facebook caídos en todo el mundo y millones fueron afectados

Millones de personas en diversas partes del mundo enfrentan problemas para acceder a sus cuentas de Instagram y Facebook este viernes 12 de junio de 2026. Las fallas técnicas impiden que las publicaciones carguen y bloquean el inicio de sesión para una gran cantidad de usuarios que intentan ingresar a las plataformas de la empresa Meta.

De acuerdo con los datos proporcionados por el portal Downdetector, la interrupción afecta tanto a las aplicaciones móviles como a las versiones de escritorio. Al intentar navegar por el contenido, en ambas redes sociales aparece el mensaje "algo salió mal" y las historias se muestran en blanco sin completar su carga. El problema se extiende a conexiones de redes wifi y datos móviles por igual.

La situación geográfica de los reportes muestra un impacto significativo en países de habla hispana como Argentina, México, Colombia y España. En el caso específico de México, los inconvenientes parecen concentrarse con mayor fuerza en Facebook. Por el contrario, en Argentina y España la mayoría de las quejas se centran en el funcionamiento de Instagram, donde el feed permanece vacío para quienes ya tienen su sesión abierta.

Colombia figura como uno de los países con mayor afectación, registrando bloqueos totales para entrar a las aplicaciones. Por su parte, en Brasil se detectó un incremento en los reportes de Instagram que podría anticipar una caída generalizada en esa región en las próximas horas.

Hasta el momento, la compañía Meta no ha emitido ninguna explicación oficial sobre los motivos de este incidente ni ha brindado un horario estimado para el regreso del servicio. A pesar de este panorama, WhatsApp se mantiene estable y permite el envío de mensajes y llamadas sin ningún tipo de contratiempo. Esta aplicación de mensería utiliza una infraestructura distinta a la de sus plataformas hermanas, lo que explica su funcionamiento ininterrumpido.

Mientras se espera una solución, otras herramientas de la empresa como Threads, lanzada en 2023, y Messenger también forman parte del ecosistema que los usuarios monitorean con atención. Por ahora, el vacío informativo desde la firma propietaria deja a los internautas a la espera de una actualización que restablezca la comunicación digital habitual.