Meta y Grooming Argentina presentaron la primera guía argentina para acompañar y proteger a niños y adolescentes en Instagram y WhatsApp. El documento reúne herramientas de control parental, recomendaciones para configurar la privacidad, límites de tiempo de uso y opciones para restringir el contacto con desconocidos. También explica cómo pueden supervisar los adultos la actividad digital de sus hijos sin invadir sus conversaciones privadas.

La iniciativa busca brindar información práctica a las familias sobre dos de las aplicaciones más utilizadas por chicos y adolescentes. Además, detalla las diferencias entre las funciones disponibles según la edad y explica cómo activar las medidas de seguridad en cada plataforma.

Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de Grooming Argentina, destacó la importancia de reducir la brecha de conocimiento entre adultos y nuevas generaciones. "Conocerlos no significa invadir su intimidad, sino adquirir herramientas necesarias para acompañarlos en la construcción de su autonomía digital", sostuvo.

Qué pueden controlar los padres en Instagram

Instagram establece una edad mínima de 13 años para crear una cuenta. Para los usuarios de entre 13 y 17 años, la plataforma incorpora protecciones automáticas destinadas a limitar el contacto con desconocidos y reducir la exposición a contenidos sensibles.

Entre las principales herramientas se encuentran:

Cuentas privadas: los adolescentes deben aceptar las solicitudes de nuevos seguidores.

los adolescentes deben aceptar las solicitudes de nuevos seguidores. Mensajes directos: se restringe el contacto de personas con las que no tienen conexión.

se restringe el contacto de personas con las que no tienen conexión. Contenido sensible: se limita la exposición a determinadas imágenes y videos.

se limita la exposición a determinadas imágenes y videos. Etiquetas y menciones: solo las personas que siguen pueden mencionarlos o etiquetarlos.

solo las personas que siguen pueden mencionarlos o etiquetarlos. Tiempo de uso: reciben recordatorios después de utilizar la aplicación durante 60 minutos.

reciben recordatorios después de utilizar la aplicación durante 60 minutos. Modo descanso: entre las 22 y las 7 se silencian las notificaciones.

Además, mediante el Centro para Familias de Meta, los adultos pueden establecer límites diarios de uso, bloquear el acceso a Instagram durante determinados horarios y conocer con quiénes intercambian mensajes sus hijos y con qué frecuencia.

También pueden consultar las listas de seguidores, las cuentas que siguen y los perfiles que bloquearon.

Un dato importante es que la supervisión parental no permite leer los mensajes privados, publicar o eliminar contenidos ni aprobar fotografías o videos antes de que sean compartidos.

Cómo funcionan los controles parentales en WhatsApp

La guía también explica las herramientas disponibles en WhatsApp, que presentan diferencias según la edad de los usuarios.

Para los menores de 13 años existe una modalidad de cuenta administrada por los padres. Esta opción permite utilizar mensajes privados y llamadas, pero mantiene deshabilitadas otras funciones, como los canales, los estados y Meta AI.

Los adultos pueden decidir quiénes tienen permitido comunicarse con sus hijos, a qué grupos pueden incorporarse y qué información del perfil pueden ver otras personas.

Cuando un desconocido intenta iniciar una conversación, el contacto aparece como una solicitud que el adulto puede aprobar o rechazar.

En el caso de los adolescentes de entre 13 y 17 años, WhatsApp ofrece controles parentales opcionales. Los padres pueden administrar configuraciones de privacidad, limitar el acceso a los canales y recibir notificaciones cuando sus hijos se incorporan o abandonan determinados grupos.

Para modificar algunas restricciones, los adolescentes necesitan la autorización de sus padres mediante un PIN de seguridad.

Al igual que en Instagram, estas herramientas no permiten leer las conversaciones privadas ni escuchar las llamadas. Los mensajes personales mantienen el cifrado de extremo a extremo.

Qué recomienda la guía para prevenir el grooming

Además de explicar las configuraciones de cada aplicación, el documento propone que las familias mantengan conversaciones frecuentes sobre los vínculos digitales, los contenidos que consumen los chicos y las personas con las que interactúan.

Entre las recomendaciones se destacan:

Revisar periódicamente las configuraciones de privacidad.

Establecer acuerdos sobre el tiempo de uso de las pantallas.

Enseñar a reconocer contactos sospechosos y situaciones de acoso.

Promover pausas y hábitos saludables en el uso de la tecnología.

Activar la autenticación en dos pasos.

Conocer las herramientas para bloquear, restringir y denunciar perfiles.

La guía también remarca que la tecnología puede facilitar el acompañamiento de los adultos, pero no reemplaza el diálogo ni la responsabilidad familiar.

Ante situaciones de grooming o violencia sexual digital que involucren a niños y adolescentes, Grooming Argentina dispone de una línea de atención por WhatsApp: +54 9 11 2481 1722. El servicio funciona las 24 horas, durante todo el año, y brinda orientación y acompañamiento a las familias.

El documento completo puede consultarse a través del sitio oficial de Grooming Argentina