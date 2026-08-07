En una respuesta directa a la creciente preocupación por la seguridad en el departamento de Sarmiento, el intendente Alfredo Castro confirmó que esta semana comenzó la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos. La medida surge tras una serie de incidentes delictivos que afectaron al barrio Solares del Sur, donde la comunidad se había autoconvocado para exigir soluciones inmediatas ante una ola de robos que alteró la paz de la zona.

Según detalló el jefe comunal, el compromiso se asumió en una reunión mantenida la semana pasada con los residentes afectados. "A partir de este miércoles empezamos a colocarlas", aseguró Castro, remarcando que se trata de cinco cámaras de última generación que no solo cubrirán el barrio Solares del Sur, sino también el barrio Covisar. Estos equipos cuentan con tecnología de avanzada para garantizar registros nítidos que sirvan como herramientas de prevención y prueba ante posibles delitos.

Tecnología y monitoreo las 24 horas

Uno de los pilares de este nuevo sistema de seguridad es su integración con la infraestructura de vigilancia departamental. Las cámaras estarán conectadas de forma directa al centro de monitoreo de Media Agua, el cual opera las 24 horas, los siete días de la semana. Esta conexión permitirá que el personal encargado supervise en tiempo real lo que sucede en ambos barrios, facilitando una respuesta rápida ante cualquier situación sospechosa o hecho de inseguridad que se detecte en las pantallas.

Además de la vigilancia preventiva, el intendente destacó la importancia de estos registros para el accionar judicial y policial. Las imágenes captadas estarán a entera disposición de la Policía para ser utilizadas como evidencia en caso de que ocurra un robo. "Con estas herramientas esperamos bajar a cero los robos. Ojalá que lo logremos y que entre todos podamos cuidarnos", manifestó el jefe comunal en relación con los objetivos de la gestión.

El detonante del reclamo vecinal

La movilización de los habitantes de Solares del Sur no fue casual. El límite de la paciencia vecinal se alcanzó tras un fin de semana particularmente violento, donde se registraron robos en viviendas en construcción y graves amenazas contra el personal de seguridad privada del predio. Estos episodios, confirmados por el comisario Roberto García de la Seccional Octava, encendieron las alarmas por el nivel de hostilidad reportado por las víctimas.

Ante esta situación, los vecinos entregaron un petitorio formal a las autoridades exigiendo no solo la instalación de cámaras, sino también una mejora sustancial en la iluminación de las calles, mayor presencia policial a través de patrullajes constantes y operativos preventivos en las zonas de casas en obra. La comunidad enfatizó que ya no era suficiente actuar después de ocurridos los hechos, sino que se requería una estrategia de prevención real.

Vigilancia en puntos críticos del barrio

Dentro de los reclamos específicos, la comunidad hizo especial hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia en la plaza del barrio y sus alrededores. Los residentes señalaron que este espacio verde suele ser escenario de disturbios y situaciones de inseguridad, especialmente en horarios donde se registra consumo de alcohol.

La preocupación se extiende al sector donde aún quedan unidades habitacionales sin entregar, ya que la falta de ocupación permanente y el movimiento de materiales de construcción facilitan el accionar de los malvivientes. El objetivo de las familias es claro: recuperar la tranquilidad en su propio entorno.

Con el inicio de la colocación de las cámaras, el municipio de Sarmiento busca dar cumplimiento a los compromisos asumidos, mientras los vecinos permanecen en estado de alerta y expectativa. La comunidad ha dejado en claro que no están dispuestos a esperar un incidente de mayor gravedad y seguirán de cerca el avance de las medidas de iluminación y patrullaje prometidas para garantizar que el mensaje de "basta" se traduzca en una seguridad pública efectiva y duradera.