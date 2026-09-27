Con la llegada de las temperaturas más altas, comienza también una de las temporadas de mayor movimiento para instaladores y técnicos en refrigeración. Este año, quienes necesiten colocar un aire acondicionado deberán afrontar valores más elevados: los materiales y trabajos de instalación registran un incremento cercano al 30% respecto del mismo período de 2025.

Jaime Carrillo, técnico con más de 35 años de trayectoria en refrigeración y climatización, explicó que actualmente una instalación básica para un equipo de alrededor de 3.000 frigorías ronda los $360.000, incluyendo materiales y mano de obra. Durante la temporada 2024/2025, un trabajo de características similares costaba aproximadamente $280.000.

El precio, sin embargo, no es fijo. Puede registrar variaciones cercanas al 10% según las condiciones del lugar, la cantidad de equipos a colocar y las características particulares de cada instalación.

En cuanto a los materiales, Carrillo explicó que el aumento interanual ronda actualmente el 30%, aunque advirtió que estos valores pueden modificarse a medida que avance la temporada, principalmente por la oferta y demanda de insumos.

Una instalación básica contempla, en términos generales, la colocación del equipo y un mínimo de tres metros de interconexión. Esto incluye cañería de cobre, cableado bajo normas IRAM, aislamiento individual de las tuberías y terminación con cinta de barrera blanca o aluminio.

Sin embargo, hay elementos que normalmente no están incluidos dentro de ese presupuesto. Entre ellos aparecen las ménsulas y la provisión de la alimentación eléctrica, que debe estar disponible en el domicilio o realizarse específicamente para el aire acondicionado.

Cuánto cuesta hacerle mantenimiento al aire

Además de las instalaciones nuevas, con el calor aumenta también la demanda por mantenimiento de equipos que ya están en funcionamiento.

Según Carrillo, un servicio que incluya limpieza, sanitización y correcciones ronda actualmente los $120.000, aunque el valor final puede cambiar de acuerdo con la capacidad, el estado y las condiciones particulares del aire acondicionado.

El especialista aclaró que un mantenimiento completo no consiste solamente en “lavar el aire”. También incluye la limpieza de las unidades interior y exterior, la sanitización de superficies donde se genera humedad y la revisión de aislaciones, drenajes, encintados y otros componentes que pueden deteriorarse con el uso.

En caso de existir una pérdida de refrigerante, la búsqueda del inconveniente, la reparación y la posterior carga constituyen un trabajo adicional que debe presupuestarse por separado.

Cada cuánto conviene realizar el mantenimiento

No existe una frecuencia única para todos los equipos. Un aire acondicionado utilizado intensivamente durante la temporada debería recibir mantenimiento profesional una vez al año. En equipos con menor uso, el período puede extenderse a dos o incluso tres años.

Lo que sí recomienda Carrillo es realizar regularmente la limpieza de los filtros. Durante períodos de uso frecuente, aconseja controlarlos aproximadamente cada 15 días.

La importancia de contratar técnicos matriculados

Carrillo también hizo hincapié en la necesidad de recurrir a personal técnicamente idóneo, especialmente ante la incorporación de nuevas tecnologías como los equipos Inverter y aquellos que utilizan refrigerante R32.

“No basta con preguntar si el técnico está matriculado. Hay que solicitar su credencial vigente, comprobar su identidad y verificar la matrícula en el registro oficial”, recomendó Carrillo.

Además, sugirió solicitar al finalizar el trabajo un informe de instalación y una garantía escrita no inferior a seis meses. La correcta identificación del profesional cobra especial importancia frente a la existencia de credenciales apócrifas o trabajos realizados por personas cuya capacitación no puede comprobarse.

Con el inicio de una nueva temporada de calor, el costo vuelve a ocupar un lugar central para los usuarios. Pero el especialista remarcó que, además del precio, también resulta clave prestar atención a quién realiza el trabajo, qué materiales utiliza y bajo qué condiciones de seguridad se ejecuta la instalación.