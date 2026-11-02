La conectividad será uno de los servicios que tendrá el Velódromo durante la próxima Fiesta Nacional del Sol, con la instalación de 86 puntos de acceso a internet distribuidos en diferentes sectores del predio. Así lo confirmó Patricio Gutiérrez, presidente de Innova, en declaraciones a DIARIO HUARPE, donde explicó cómo funcionará el servicio y aclaró que no habrá cobertura Wi-Fi en todos los espacios.

"Ya estamos terminando, va a quedar con una instalación de 86 AP, 86 puntos específicos dentro del Velódromo, tanto en las tribunas como en el escenario", detalló el funcionario sobre los trabajos que lleva adelante el organismo.

Dónde habrá internet en la Fiesta del Sol

Según explicó Gutiérrez, la conectividad estará distribuida en lugares determinados del predio y tendrá como objetivo garantizar el acceso a internet en sectores de actividad y trabajo. Entre los espacios contemplados mencionó las carpas de artesanos, los food trucks y el sector destinado a los medios de comunicación.

En este último caso, destacó que los periodistas podrán utilizar el servicio para realizar transmisiones por streaming durante el desarrollo de la celebración. Sin embargo, remarcó que la instalación no implica que los visitantes tengan conexión permanente mientras recorren todo el Velódromo.

"Siempre el internet que da San Juan en Innova es por puntos y ciertos puntos. No es que la gente tenga internet en su teléfono y se vaya trasladando", aclaró el presidente de la empresa.

La diferencia entre el Wi-Fi y la señal del celular

Gutiérrez también advirtió que suele existir una confusión entre el servicio de internet público que proporciona Innova y la cobertura de telefonía móvil de las empresas privadas. En ese sentido, explicó que cuando una persona no tiene señal en su celular, no necesariamente significa que esté fallando el Wi-Fi instalado por el organismo provincial.

"Lo que por ahí la gente confunde un poco es que cree que va a tener la misma cobertura que tiene con su teléfono, con una compañía telefónica", sostuvo. Además, indicó que la señal de telefonía depende de la empresa de telecomunicaciones que le brinda el servicio a cada usuario.

De esta manera, quienes asistan a la Fiesta Nacional del Sol podrán conectarse a internet en los puntos habilitados dentro del Velódromo, aunque deberán tener en cuenta que la cobertura estará limitada a esos espacios específicos.