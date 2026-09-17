La nueva laminadora de la fábrica de paneles solares de San Juan ya fue instalada y actualmente atraviesa el proceso de puesta en marcha, según confirmó Lucas Estrada, presidente del EPSE. El equipo representa uno de los pasos finales para avanzar con la producción local de módulos fotovoltaicos, aunque todavía resta completar la certificación correspondiente.

Estrada explicó que la maquinaria llegada recientemente ya se encuentra instalada en la planta y que el proceso actual consiste en ponerla en funcionamiento y avanzar con las certificaciones necesarias. Si bien se evaluaba que la fábrica pudiera comenzar a operar antes de fin de año, los plazos dependen de la llegada de insumos vinculados al comercio internacional.

Por ese motivo, el titular del EPSE estimó que la planta podría estar operativa a principios de 2027. “El laminador está justamente en el proceso de puesta en marcha y esperamos ahora, en el corto plazo, ponerla en marcha y terminar con el proceso de certificación”, señaló.

Una capacidad de 550 MW al año

Una vez que la fábrica quede operativa, la incorporación de la laminadora permitirá avanzar hacia una capacidad de producción de 550 MW de paneles solares fotovoltaicos por año. El esquema previsto contempla comenzar con un turno de producción y posteriormente incrementar la actividad a dos y hasta tres turnos, de acuerdo con la evolución de la demanda.

La puesta en funcionamiento de la planta también tendrá impacto en el empleo. Estrada indicó que se calcula una dotación de aproximadamente 27 trabajadores directos por turno, por lo que la cantidad de puestos podría aumentar si se incorporan nuevos turnos de producción.

A estos empleos se sumará el movimiento de actividades vinculadas con la cadena fotovoltaica. El funcionario mencionó especialmente la logística para trasladar los materiales, distribuir los paneles terminados y posteriormente realizar su instalación en parques solares, techos y otros proyectos.

De acuerdo con Estrada, este entramado puede representar uno de los principales aportes de la fábrica en materia de generación de empleo indirecto. La intención del EPSE es que la producción permita contar con paneles fabricados localmente, con capacidad para abastecer nuevos proyectos de generación fotovoltaica en San Juan.