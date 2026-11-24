Un casino online compite por su catálogo. Los jugadores esperan encontrar los estudios que conocen, los últimos lanzamientos y mesas en vivo. Pero cada proveedor de juegos tiene su propia API, su propio método de autenticación y su propio formato de reportes. Integrarlos uno por uno puede llevar semanas por proveedor.

Esta guía explica cómo funciona la integración por API, qué conviene decidir antes de empezar y cuándo tiene sentido usar un agregador.

Integración directa o agregador

Hay dos caminos:

Integración directa. El operador firma con cada estudio y desarrolla una conexión para cada uno. Da control total, pero multiplica el trabajo técnico, los contratos y los canales de soporte.

El operador firma con cada estudio y desarrolla una conexión para cada uno. Da control total, pero multiplica el trabajo técnico, los contratos y los canales de soporte. Agregador. El operador se conecta una sola vez a una plataforma que ya integró a decenas o cientos de proveedores. A cambio, paga una participación en los ingresos al agregador.

Para la mayoría de los operadores medianos y nuevos, el agregador es la opción más eficiente. La integración directa tiene sentido para operadores grandes que ya cuentan con equipo técnico y poder de negociación con los estudios.

Cómo funciona una integración por API

Aunque cada proveedor tiene sus particularidades, el flujo básico se repite:

Catálogo. La plataforma recibe la lista de juegos con sus metadatos: proveedor, tipo de juego, imágenes y monedas admitidas. Lanzamiento del juego. Cuando el jugador abre un juego, la plataforma solicita una sesión y recibe la URL para mostrarlo. Transacciones. Cada apuesta, ganancia o anulación genera una llamada entre el proveedor y el monedero del operador. En el modelo de monedero único, el saldo vive siempre en la plataforma del operador. Callbacks y conciliación. La plataforma confirma cada operación y, al cierre, concilia los reportes del proveedor con sus propios registros. Reportes. El operador consolida los datos por proveedor, juego y jugador para su contabilidad y para el regulador.

Qué definir antes de empezar

Mercados y monedas. No todos los proveedores están disponibles en todos los países ni con todas las monedas.

No todos los proveedores están disponibles en todos los países ni con todas las monedas. Certificaciones. En mercados regulados, los juegos deben contar con las certificaciones que exige el regulador local.

En mercados regulados, los juegos deben contar con las certificaciones que exige el regulador local. Equipo técnico. Aun con un agregador, el desarrollo de la integración del lado del operador lo hace su propio equipo.

Aun con un agregador, el desarrollo de la integración del lado del operador lo hace su propio equipo. Modelo comercial. Conviene saber cómo se calcula la participación en los ingresos y si hay costos fijos.

Conviene saber cómo se calcula la participación en los ingresos y si hay costos fijos. Varias marcas. Si el operador maneja más de una marca, la integración debe permitir configurar cada una por separado.

Cómo lo resuelve BSW

La integración de proveedores de casino por API de BSW reúne en una sola API más de 150 proveedores, entre ellos estudios como Evolution, Pragmatic Play, Ezugi, Amusnet y Endorphina, además de contenido de apuestas deportivas. Según la compañía:

el acceso se habilita en 3 a 4 días hábiles, con documentación técnica y credenciales de los proveedores;

una misma integración puede servir a varias marcas, cada una con su propio callback;

el catálogo se actualiza en tiempo real y el soporte está centralizado las 24 horas;

el paquete estándar cuesta 2.000 USD e incluye acceso a todos los proveedores disponibles, con una participación en los ingresos que se ajusta al volumen del operador.

En un caso publicado por la compañía, un casino online con licencia en la Provincia de Buenos Aires redujo el tiempo de incorporación de cada nuevo proveedor de unas siete semanas a unos nueve días después de pasar a la API única.

Errores frecuentes

Subestimar la conciliación. Las diferencias entre los reportes del proveedor y los del operador aparecen siempre; hay que prever cómo resolverlas.

Las diferencias entre los reportes del proveedor y los del operador aparecen siempre; hay que prever cómo resolverlas. No probar las anulaciones. Los casos de desconexión y reintento son los que más problemas generan en producción.

Los casos de desconexión y reintento son los que más problemas generan en producción. Ignorar la disponibilidad por país. Un juego disponible en un mercado puede estar bloqueado en otro.

Un juego disponible en un mercado puede estar bloqueado en otro. Integrar sin estrategia de catálogo. Más juegos no siempre significan más ingresos: conviene priorizar los proveedores que piden los jugadores de cada mercado.

Conclusión

Una buena integración por API permite al operador concentrarse en lo que define su negocio, la captación y la retención de jugadores, mientras el catálogo crece sin multiplicar el trabajo técnico. La clave está en elegir el modelo, directo o agregador, según el tamaño del operador y en planificar desde el inicio la conciliación y los reportes.