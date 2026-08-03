Integrar criptomonedas en un producto existente: qué conviene decidir antes de empezar

Una empresa puede tardar años en construir un producto que sus clientes utilizan a diario. Luego surge una idea aparentemente sencilla: añadir criptomonedas. Quizá permitir la compra de BTC y ETH, incorporar conversiones o dar acceso a otras funciones relacionadas con activos digitales. La pregunta inmediata suele ser cuánto costará desarrollar todo eso. Pero hay otra que debería plantearse antes: ¿realmente tiene sentido construirlo todo desde cero?

Para muchas fintechs y empresas financieras, la respuesta puede ser no. Las soluciones de criptomoneda como servicio permiten utilizar infraestructura especializada para incorporar determinadas capacidades cripto a un producto existente. Aun así, integrar tecnología externa no significa que el proyecto pase a ser automático. Hay varias decisiones que siguen estando en manos de la empresa.

Primero: Decidir qué funciones con criptomonedas utilizarán realmente sus clientes

Imagine una tienda en línea que quiere empezar a aceptar pagos con criptomonedas. Al principio, admitir Bitcoin, Ethereum y algunas stablecoins puede ser suficiente. A medida que aumente la demanda, es posible que los clientes quieran pagar con más activos, recibir reembolsos en criptomonedas o utilizar sus fondos digitales para suscripciones y programas de fidelización. Intentar prever todas las funciones posibles desde el primer día rara vez resulta práctico.

Un mejor enfoque consiste en definir qué necesitan los clientes para el lanzamiento y dejar margen para ampliar las funcionalidades más adelante. Por ejemplo, un comercio electrónico puede empezar aceptando USDT y BTC como métodos de pago y, con el tiempo, incorporar más criptomonedas según crezca la adopción. De este modo, la implementación sigue siendo sencilla, se evitan costes de desarrollo innecesarios y la plataforma puede evolucionar sin necesidad de reconstruir toda la infraestructura.

Construir internamente tiene un coste que no termina con el lanzamiento

A veces se calcula el coste de una tecnología pensando únicamente en cuánto tardará el equipo en desarrollarla. Ese cálculo se queda corto. Una vez lanzado el producto, alguien tendrá que mantenerlo. Habrá actualizaciones, incidencias, nuevas integraciones y cambios en las necesidades del negocio. Si la empresa entra en otros mercados, probablemente aparecerán requisitos adicionales.

Por eso, la comparación entre desarrollar e integrar debería incluir lo que ocurrirá después del primer año. Construir internamente puede ofrecer un mayor nivel de control. Utilizar infraestructura externa puede ahorrar recursos y acelerar el lanzamiento. Ninguna opción es automáticamente mejor: depende de qué parte de la tecnología sea realmente estratégica para la empresa.

Hay cosas que el usuario nunca verá, pero sí notará

Un cliente no suele preguntarse qué infraestructura existe detrás del botón «Comprar». Simplemente espera que funcione. Si realiza una operación, quiere que se procese correctamente. Si algo sale mal, espera una explicación clara. Y si el servicio deja de estar disponible justo cuando el mercado se mueve con fuerza, probablemente no le interese saber qué proveedor técnico tuvo el problema.

Esto significa que la calidad de una solución no puede medirse únicamente por su interfaz o por lo sencilla que resulte su API. También importan la estabilidad, la ejecución de las operaciones, la liquidez disponible y la capacidad para responder cuando aumenta la actividad. Son aspectos poco visibles durante una demostración comercial, pero muy visibles cuando aparecen problemas.

¿Qué ocurre si el negocio cambia de dirección?

Este escenario es bastante común. Una empresa lanza una función pensando en un tipo de usuario y descubre que la utilizan de una manera diferente. O entra en un nuevo país. O decide ampliar considerablemente su oferta de activos. La infraestructura debería permitir cierto margen para estos cambios.

Por eso, antes de elegir una solución conviene preguntar qué tan fácil sería incorporar nuevas funciones, aumentar el volumen o modificar partes de la integración. Una arquitectura demasiado rígida puede funcionar perfectamente hoy y convertirse en un problema dos años después.

También conviene hablar de los días malos

Durante una integración todo el mundo habla de cómo debería funcionar el servicio. Es igualmente útil hablar de qué ocurre cuando no funciona. Supongamos que un usuario informa de una operación inesperada. El equipo de atención al cliente revisa el caso, pero necesita información del proveedor tecnológico.

¿Existe un procedimiento claro? ¿Quién responde? ¿Cuánto puede tardar? Lo mismo ocurre con las responsabilidades relacionadas con seguridad, gestión de activos y cumplimiento. Si participan varias empresas, cada una debe saber exactamente qué parte le corresponde. Esperar a que ocurra una incidencia para aclararlo suele ser demasiado tarde.

No todo lo que se puede externalizar debería externalizarse

Crypto as a Service resulta atractivo porque evita repetir trabajo que otros proveedores ya han resuelto. Pero eso no significa que una empresa deba entregar cada parte de su producto a terceros. Algunas capacidades pueden ser esenciales para diferenciarse de la competencia y merecer un desarrollo propio. Otras funcionan mejor como infraestructura externa.

La decisión más sensata suele estar en algún punto intermedio. Antes de elegir un proveedor, vale la pena identificar qué necesita controlar directamente la empresa y qué puede integrar sin perder flexibilidad.

Al final, incorporar criptomonedas no debería convertirse en una carrera por lanzar el mayor número posible de funciones. Una buena infraestructura es aquella que permite empezar con lo necesario, crecer cuando haga falta y cambiar de dirección sin tener que reconstruir todo el producto cada vez que aparece una nueva necesidad.

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de trading. No debe interpretarse como una recomendación para comprar, vender o mantener ninguna criptomoneda o activo digital. Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles, y la inversión en activos digitales conlleva el riesgo de perder parcial o totalmente los fondos invertidos. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es fundamental realizar una investigación propia y evaluar cuidadosamente la tolerancia al riesgo.