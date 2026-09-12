Intensa nevada cubre a Pedernal y rige el alerta amarilla

Se registró una intensa nevada en Perdernal, departamento de Sarmiento, donde el paisaje quedó cubierto de blanco. El fenómeno aumentará su intensidad durante las próximas horas y se espera una importante acumulación.

Según las previsiones para la zona, la nieve podría alcanzar unos 40 cm a lo largo de la noche. La acumulación podría generar dificultades para la circulación y reducir la visibilidad en los sectores afectados.

El fenómeno se produce en un contexto de condiciones meteorológicas adversas para distintos puntos de San Juan. Protección Civil emitió un alerta por nevadas y viento sur y recomendó extremar las precauciones.

Alerta por nevada y viento sur

La Dirección de Protección Civil informó que para este sábado 12 de septiembre rige un Alerta Amarillo por nevada y viento sur en sectores de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

El organismo indicó que el área de alta cordillera será afectada por nevadas y chaparrones de nieve. Se esperan valores de nieve acumulada de entre 5 y 10 cm, aunque pueden ser superados puntualmente.

Además, las precipitaciones pueden provocar una reducción de la visibilidad por la posible presencia de nieve en suspensión. Ante estas condiciones, se recomienda circular con especial precaución.

Viento sur con ráfagas fuertes

El alerta también contempla la presencia de viento del sector sur, con velocidades de entre 30 y 50 km/h. Las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

En Perdernal, la atención está puesta en la evolución de la nevada durante la noche de este sábado, cuando se prevé que el fenómeno aumente su intensidad y genere una acumulación significativa.

Las condiciones podrían afectar especialmente la circulación en los sectores donde la nieve se acumule con mayor rapidez. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la evolución del fenómeno.