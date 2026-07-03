En el marco del Día Mundial de las Zoonosis, el Gobierno de San Juan lanzó una jornada masiva de salud animal a partir del lunes 6 de julio. Esta intervención responde a una creciente preocupación por la sobrepoblación de mascotas, un fenómeno que no solo afecta el bienestar animal, sino que impacta directamente en la salud pública debido a la transmisión de enfermedades como la rabia, la leptospirosis y la brucelosis. Sin embargo, proteccionistas animales coinciden en que la principal problemática actual tiene su epicentro en la reproducción descontrolada de gatos, algo que hace que la situación sea considerada "insostenible".

Comenzando con los números, desde el área de Ecología Urbana, la directoria Melisa Olivera destacó a DIARIO HUARPE que el balance de los primeros seis meses del año refleja un esfuerzo focalizado en este sector

"Con respecto a lo que es felinos, llevamos 700 esterilizaciones bien en en lo que va del año. Tienen capacidad de reproducirse más fácil y más rápida, y también es más difícil manipularlos", explicó la funcionaria.

Olivera destacó que, gracias al trabajo con ONGs que capturan colonias en el Gran San Juan, se han intervenido 500 hembras y 200 machos para evitar el abandono y las infecciones. Sin embargo, el recorrido es largo.

Por su lado, desde Salud Pública destacaron que la iniciativa busca generar conciencia sobre las enfermedades zoonóticas, aquellas que se transmiten de los animales a las personas, como la rabia, la leptospirosis y la brucelosis, promoviendo la prevención como herramienta fundamental para proteger la salud pública. Asimismo, la campaña es para impulsar la tenencia responsable de mascotas, fomentando la esterilización como una medida clave para prevenir el abandono, controlar la sobrepoblación de perros y gatos y mejorar el bienestar animal.

Advertencia de más colonias de gatos

Desde el punto de vista de quienes recorren las calles, suponen que el diagnóstico es más alarmante. El proteccionista Luciano Castro señaló que la proliferación de felinos se ha vuelto un desafío crítico en departamentos como Capital, Chimbas, Rawson y Rivadavia.

"El tema de los felinos se viene notando hace un año y medio aproximadamente. Es impresionante cómo hay colonias por todas partes", detalló Castro.

El activista relató situaciones extremas donde en una sola vivienda pueden convivir entre 35 y 40 gatos, lo que vuelve a la problemática "insostenible".

Ante este escenario, la demanda de castraciones supera ampliamente la capacidad instalada. Castro advirtió que, si no se interviene la totalidad de una colonia, la proliferación se reinicia en pocos meses. "Lamentablemente los quirófanos no alcanzan como para castrar tanta cantidad de animales", afirmó el proteccionista.

Acciones para contener la crisis

La actividad que desarrollará el Ministerio de Salud es organizada por la Sección Zoonosis de la División Epidemiología, dependiente del Departamento de Medicina Sanitaria de la Secretaría Técnica, y se enmarca en la estrategia "Una Salud" (One Health), un enfoque que reconoce la estrecha relación entre la salud humana, la salud animal y el ambiente.

Será el lunes 6 de julio, de 8:00 a 13:00 en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, y el objetivo es la intervención gratuita para promover la tenencia responsable de mascotas y prevenir enfermedades que afectan tanto a las personas como a los animales, y los interesados deberán solicitar su turno de manera exclusiva a través del código QR oficial dispuesto en el siguiente link: https://turnosconqr.com/app/zoonosissanjuan.

La iniciativa se encuadra en la estrategia mundial de "Una Salud", entendiendo que el control de la sobrepoblación y la vacunación son las herramientas fundamentales para proteger tanto a los animales como al ambiente y a la comunidad sanjuanina.