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Policiales > Descubrimiento

Intentaron ingresar droga y un celular escondidos en el Penal de Chimbas

El hallazgo se produjo durante un control de rutina en el Servicio Penitenciario Provincial. Los elementos estaban ocultos en la suela de un par de zapatillas destinadas a un interno y fueron detectados por el sistema de escaneo.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El calzado pasó por un escáner que reveló la droga oculta en la suela. (Gentileza)

Un intento de ingresar elementos prohibidos al Servicio Penitenciario Provincial fue frustrado gracias a los controles de seguridad y al sistema de escaneo utilizado en el ingreso de visitas. Personal penitenciario detectó droga y un teléfono celular ocultos en la suela de un par de zapatillas que estaban destinadas a un interno alojado en el penal.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina realizada a los objetos que ingresan al establecimiento. Al pasar el calzado por el escáner, los agentes advirtieron irregularidades en la estructura de las zapatillas y decidieron efectuar una revisión más minuciosa.

Al desmontar parte de la suela, los efectivos encontraron compartimentos especialmente acondicionados donde se ocultaban envoltorios con sustancias prohibidas y un teléfono celular, elementos cuyo ingreso está terminantemente prohibido dentro del sistema penitenciario.

De inmediato se activó el protocolo de seguridad correspondiente y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación del caso.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el sistema de escaneo fue clave para detectar la maniobra, ya que los elementos se encontraban cuidadosamente ocultos y no eran visibles a simple vista. Casos similares han sido detectados en distintos establecimientos penitenciarios del país mediante el uso de tecnología de control y requisas especializadas.

Ahora los investigadores buscan establecer quién preparó el calzado, a quién estaba destinado el envío y si existen otras personas involucradas en la maniobra.

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