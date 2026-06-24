Un intento de ingresar elementos prohibidos al Servicio Penitenciario Provincial fue frustrado gracias a los controles de seguridad y al sistema de escaneo utilizado en el ingreso de visitas. Personal penitenciario detectó droga y un teléfono celular ocultos en la suela de un par de zapatillas que estaban destinadas a un interno alojado en el penal.

El hallazgo se produjo durante una inspección de rutina realizada a los objetos que ingresan al establecimiento. Al pasar el calzado por el escáner, los agentes advirtieron irregularidades en la estructura de las zapatillas y decidieron efectuar una revisión más minuciosa.

Al desmontar parte de la suela, los efectivos encontraron compartimentos especialmente acondicionados donde se ocultaban envoltorios con sustancias prohibidas y un teléfono celular, elementos cuyo ingreso está terminantemente prohibido dentro del sistema penitenciario.

De inmediato se activó el protocolo de seguridad correspondiente y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación del caso.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el sistema de escaneo fue clave para detectar la maniobra, ya que los elementos se encontraban cuidadosamente ocultos y no eran visibles a simple vista. Casos similares han sido detectados en distintos establecimientos penitenciarios del país mediante el uso de tecnología de control y requisas especializadas.

Ahora los investigadores buscan establecer quién preparó el calzado, a quién estaba destinado el envío y si existen otras personas involucradas en la maniobra.