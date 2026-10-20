Un delincuente intentó robar en la casa del fiscal de la UFI CAVIG, Eduardo Martinez, durante la madrugada de este martes y terminó provocando un principio de incendio que estuvo cerca de extenderse por la vivienda. El sospechoso fue detenido a dos cuadras del lugar y quedó a disposición de la Justicia bajo el sistema de Flagrancia.

El hecho ocurrió cerca de las 3, en una vivienda del departamento de Santa Lucía, donde reside Martínez. Según la información conocida sobre el episodio, el sujeto prendió fuego un sensor de la alarma ubicado en el exterior de la propiedad.

Sin embargo, las llamas comenzaron a extenderse por el sector y alcanzaron parte de un colchón. El humo alertó a Martínez y a su familia, que se encontraban dentro de la casa y advirtieron lo que estaba sucediendo.

En un primer momento, los ocupantes de la vivienda pensaron que podía tratarse de un hecho accidental. No obstante, al revisar las cámaras de seguridad, detectaron que el fuego había sido iniciado intencionalmente por una persona.

Ante esa situación, dieron aviso al 911. Con la descripción del sospechoso y de la ropa que llevaba puesta, efectivos policiales comenzaron la búsqueda y lograron localizarlo a unas dos cuadras de la vivienda.

El hombre quedó detenido y el caso fue encuadrado bajo el sistema especial de Flagrancia, que permite llevar adelante un proceso judicial más rápido cuando una persona es sorprendida durante la comisión de un delito o inmediatamente después.