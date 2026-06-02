El juicio por la brutal agresión que una joven sufrió en Chimbas quedó a un paso de su desenlace. En la audiencia de alegatos, la querella pidió que Matías Olmedo sea condenado a 22 años de prisión, la pena más alta planteada durante el debate, al sostener que intentó matar a quien entonces era su pareja.

La solicitud fue presentada ante el tribunal que en los próximos días deberá resolver si el acusado es culpable y cuál será la sanción que le corresponde por el hecho ocurrido en 2025.

La querella consideró acreditado que existió una tentativa de homicidio agravada por el vínculo, por violencia de género y por alevosía. A ese planteo sumó la acusación por privación ilegítima de la libertad, lo que elevó significativamente el pedido de condena.

La postura fue más allá de la sostenida por la Fiscalía. El fiscal Yanardi también encuadró el caso como un intento de femicidio, aunque solicitó una pena de 12 años de prisión efectiva. Durante su exposición, sostuvo que la agresión tuvo un nivel de violencia incompatible con cualquier otra interpretación de los hechos.

Del otro lado, la defensa buscó desmontar esa hipótesis. El defensor oficial César Oro sostuvo que Olmedo actuó para protegerse durante una discusión y pidió que el episodio sea considerado como lesiones leves. Según esa versión, la joven habría iniciado el enfrentamiento y el acusado sólo reaccionó para evitar ser atacado.

La audiencia también dejó un capítulo paralelo. Los representantes de la denunciante solicitaron que se investigue a un testigo que declaró a favor del imputado. Según expusieron, el hombre se presentó como amigo de Olmedo, pero documentación incorporada al expediente demostraría que en realidad es familiar directo del acusado.

Cuando las exposiciones de las partes habían terminado, la víctima decidió hablar ante los jueces. Su declaración cerró una jornada marcada por relatos contrapuestos sobre lo ocurrido aquella noche y por el fuerte contraste entre los pedidos de condena y absolución.

Con el debate concluido, el expediente quedó en manos del tribunal integrado por Mabel Moya, Flavia Allende y Javier Figuerola. Ahora, los magistrados deberán definir si los hechos constituyen una tentativa de femicidio, como sostienen la Fiscalía y la querella, o si corresponde una calificación menor, como plantea la defensa.