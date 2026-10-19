Si bien el oficialismo aún no presentó su proyecto de reforma electoral en la Legislatura, trascendió que el borrador contempla internas no obligatorias que se realizarían únicamente en las categorías donde haya dos o más precandidatos. Con esta propuesta, el orreguismo busca evitar que se repita lo que ocurría con las PASO, que en muchos casos terminaban funcionando como una encuesta paga porque no había competencia entre candidatos.

La idea es que las internas sirvan para resolver una disputa real y no obliguen a los partidos y a los votantes a participar de una elección cuando ya existe una sola candidatura para un cargo. Así, si no hay competencia, esa categoría no necesitaría pasar por una interna.

¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, un espacio político podría tener un solo candidato a gobernador, pero dos precandidatos que quieran competir por una intendencia. En ese caso, la interna se realizaría para definir quién representará al espacio en la disputa municipal, mientras que la candidatura provincial quedaría definida sin necesidad de competir en esa instancia. Es un ejemplo para explicar la modalidad que se analiza; el funcionamiento definitivo dependerá de lo que establezca el proyecto.

Otro punto central es que el voto no sería obligatorio. Es decir, los ciudadanos podrían decidir si participan o no de las internas. Esa condición forma parte de las alternativas que se manejan en el oficialismo provincial, aunque todavía no hay una iniciativa presentada formalmente que permita conocer todos los detalles.

La reforma también contempla la implementación de la Boleta Única Papel y la separación de las categorías provinciales —gobernador, vicegobernador y diputados— de las departamentales —intendente y concejales—. La intención es modificar tanto la forma de votar como el mecanismo para definir las candidaturas de cara a las elecciones de 2027.

Definición nacional

La demora en cerrar el sistema electoral de San Juan responde, en buena medida, a la expectativa por lo que suceda en el Congreso nacional. La estrategia del oficialismo es esperar hasta último momento para conocer si el presidente Javier Milei consigue los votos necesarios para modificar las reglas electorales y, a partir de ese escenario, definir qué mecanismo se aplicará en la provincia.

La intención es que San Juan pueda alinearse con el sistema nacional y evitar que los ciudadanos deban enfrentarse a modalidades de votación diferentes para elegir a sus representantes. Pero mantener abierta la definición también le permite al oficialismo conservar distintas alternativas electorales para 2027.

Si se alcanza un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA), la posibilidad de votar en simultáneo con los comicios nacionales permitiría aprovechar el arrastre de la elección presidencial y el peso político de Milei. En cambio, si las negociaciones no llegan a buen puerto, el oficialismo provincial tendría la opción de desdoblar los comicios para separar la disputa local de la nacional.

De esta manera, la discusión electoral tiene dos dimensiones. Por un lado, cómo se definirán las candidaturas dentro de cada partido o frente y en qué casos habrá internas. Por otro, cuándo se votará y qué sistema se utilizará, una decisión que dependerá tanto de las definiciones nacionales como de la estrategia que adopte el oficialismo sanjuanino para competir en 2027.