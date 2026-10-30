La Escuela Agroindustrial Monseñor Dr. Juan Antonio Videla Cuello, ubicada en San Isidro, Jáchal, tendrá un nuevo polideportivo cubierto si prospera la licitación que prepara el Gobierno de San Juan. La construcción cuenta con un presupuesto oficial de $1.283.375.727,50 y abarcará una superficie de 1.026 metros cuadrados. La apertura de sobres está prevista para el jueves 19 de noviembre, a las 9, mientras que el plazo de ejecución se fijó en 90 días corridos.

El proyecto será financiado con recursos del Ministerio de Minería, aunque la licitación estará a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Así consta en el pliego de bases y condiciones, al que accedió DIARIO HUARPE, que establece el presupuesto con valores de septiembre de 2026.

Por ahora, la obra se encuentra en la etapa previa a la presentación de ofertas. Todavía no hay una empresa adjudicataria ni una fecha concreta para el inicio de los trabajos. Los 90 días establecidos para la construcción comenzarán a contar recién cuando se firme el acta de inicio, una vez completado el procedimiento administrativo.

Un espacio cerrado para tres disciplinas deportivas

El proyecto contempla 1.017 metros cuadrados cubiertos y otros nueve semicubiertos. A diferencia de un playón abierto, se construirá un recinto cerrado, con una estructura de acero y paneles metálicos aislantes tanto en el techo como en las paredes.

En el interior habrá una cancha con piso de hormigón armado y demarcaciones para la práctica de distintas disciplinas. El equipamiento previsto incluye arcos de fútbol, aros de básquet y postes con redes para vóley, lo que permitirá utilizar un mismo espacio para las tres actividades.

También se instalarán gradas para espectadores, distribuidas en cuatro módulos de seis escalones cada uno. El pliego no precisa la capacidad total de público que podrán albergar.

La construcción tendrá aberturas superiores para aprovechar la luz y favorecer la ventilación natural. Además, se incorporarán luminarias, instalaciones eléctricas, señalización de emergencia y elementos de protección contra incendios.

El diseño incluye accesos peatonales y un portón corredizo de tres metros de ancho, pensado para el ingreso de equipamiento y vehículos de mantenimiento. Antes de levantar la estructura, la empresa deberá preparar y nivelar el terreno, además de ejecutar las fundaciones correspondientes.

El espacio estará destinado principalmente a las actividades físicas de la escuela, aunque la memoria descriptiva también contempla usos recreativos y comunitarios.

Los fondos y la licitación

Uno de los aspectos del llamado es el origen de los recursos. El artículo quinto del pliego establece que el financiamiento corresponde al Ministerio de Minería. Sin embargo, la documentación no identifica si el dinero provendrá de un fideicomiso minero específico o de otra partida administrada por esa cartera.

En cuanto a la contratación, se utilizará el sistema de ajuste alzado. Las empresas deberán presentar un precio global por la ejecución de los trabajos, de acuerdo con las condiciones y especificaciones establecidas en el proyecto.

El presupuesto oficial supera los $1.283 millones, aunque el monto definitivo de contratación dependerá de las ofertas recibidas y del resultado del proceso de adjudicación.

La apertura de sobres del 19 de noviembre será el próximo paso para definir qué empresas están interesadas en ejecutar la obra. Después vendrán la evaluación de las propuestas, la adjudicación y la firma del contrato. Recién entonces podrá establecerse cuándo comenzará la construcción del polideportivo en la escuela de San Isidro.