Un policía retirado de Mendoza quedó imputado en San Juan por una presunta estafa que habría provocado un perjuicio económico de aproximadamente $16.000.000. Se trata de Lino Godoy, oriundo de General Alvear, quien habría recibido en una cuenta bancaria de su titularidad el dinero que una víctima sanjuanina transfirió creyendo que realizaba inversiones con importantes rendimientos.

La investigación está a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y este miércoles se realizó la audiencia de formalización, que fue llevada adelante por el ayudante fiscal Franco Rodríguez.

Franco Rodriguez junto a sus compañeros de la UFI Estafas

Según explicó Rodríguez, durante la audiencia se expuso que la maniobra habría comenzado con un contacto a través de WhatsApp, mediante números telefónicos con prefijos internacionales de México. A partir de esas comunicaciones, la víctima recibió indicaciones para instalar una aplicación y realizar distintas transferencias bancarias.

Los movimientos de dinero se dirigieron a diferentes CBU que, de acuerdo con lo informado por el ayudante fiscal, tenían como titular a Godoy, quien perteneció a la Policía de Mendoza y actualmente se encuentra retirado de la fuerza.

Por resguardo de la identidad de la víctima, DIARIO HUARPE no publicará su nombre. La decisión responde a que la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía restan determinar las circunstancias en las que se produjo el contacto, cómo funcionaba la supuesta plataforma y si hubo otras personas involucradas.

En la audiencia, la Justicia dio por formalizada la investigación penal preparatoria y estableció un plazo de 12 meses para avanzar con las medidas correspondientes. Además, se dispusieron medidas cautelares sobre bienes, que quedaron bajo intervención de la Dirección General de Bienes por un período de cuatro meses.

Respecto de los antecedentes del imputado, Rodríguez señaló que no registra condenas ni procesos vigentes. Sin embargo, mencionó que había tenido una causa anterior por estafa, en la que finalmente fue sobreseído.

Ahora, la investigación buscará reconstruir el recorrido de los $167.000.000, determinar cómo se concretaron las transferencias y establecer si existieron otras responsabilidades en la presunta maniobra.