El consultor político argentino Fernando Cerimedo enfrenta una tercera investigación penal en Bolivia. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz abrió de oficio una causa por presunta violencia familiar y doméstica contra su expareja, Nadia Beller.

La nueva investigación se suma a los expedientes que ya pesan sobre Cerimedo por tentativa de feminicidio y por presunto enriquecimiento ilícito. Actualmente, el argentino permanece detenido preventivamente en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

Según explicó el director departamental de la Felcv, Edson Fernández, la nueva causa comenzó después de que tomaran estado público publicaciones realizadas en redes sociales el pasado 18 de agosto. En ellas aparecían imágenes de lesiones que Beller atribuyó a presuntas agresiones de Cerimedo ocurridas durante julio.

A partir de esa información, la fuerza policial coordinó con los fiscales especializados y decidió iniciar de oficio una investigación por violencia familiar. Uno de los próximos pasos será tomar declaración a Beller para determinar las circunstancias en las que se habrían producido los hechos.

La modalidad y fecha de esa declaración todavía no fueron establecidas y dependerán de su estado de salud. Incluso se analiza que los investigadores se trasladen hasta su domicilio para recibir su testimonio.

Cerimedo permanece detenido en Palmasola

La situación judicial de Cerimedo se agravó durante los últimos días. El consultor permanece con detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola en el marco de la investigación por tentativa de feminicidio contra Beller.

El caso se inició después del ataque ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y estaban vestidos como repartidores se acercaron a inmediaciones de un hotel y dispararon contra la mujer, quien recibió tres impactos de bala.

Beller debió ser internada y posteriormente recibió el alta médica. La Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo como presunto instigador del ataque, mientras que su defensa rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de un proceso con motivaciones políticas.

Además de Cerimedo, otras dos personas vinculadas con la investigación fueron enviadas a prisión preventiva. En paralelo, la Policía continúa buscando a los presuntos autores materiales del ataque.

La otra investigación contra el argentino

Cerimedo también es investigado en La Paz en una causa vinculada con presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

En el marco de esa pesquisa se realizaron diferentes allanamientos en los que las autoridades secuestraron alrededor de 500.000 bolivianos, además de dólares, euros, teléfonos celulares y otros elementos que quedaron sujetos a peritajes.

De esta manera, Cerimedo enfrenta actualmente tres frentes judiciales en Bolivia: la investigación por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller, la causa económica que tramita en La Paz y el nuevo expediente abierto por presunta violencia familiar y doméstica.