Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó un escrito ante la Justicia para explicar las inconsistencias detectadas en su declaración jurada patrimonial de 2024, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La presentación fue realizada ante el juez federal Daniel Rafecas, quien deberá resolver si existen elementos para convocarlo a prestar declaración indagatoria. Adorni se presentó de manera espontánea y atribuyó una de las diferencias detectadas en sus números a un error al completar la documentación.

Según su explicación, en su declaración jurada consignó una deuda inicial de $130 millones cuando, de acuerdo con su descargo, el monto correcto era de $13 millones. Es decir, aseguró que había agregado “un cero de más”.

La diferencia había llamado la atención de la fiscalía porque en esa misma presentación figuraba una deuda de aproximadamente $60 millones al cierre del período. A partir de esos números se había interpretado que Adorni había logrado reducir sus compromisos financieros en cerca de $70 millones sin que estuviera explicado de dónde habían salido los fondos.

Con la explicación presentada ahora por el legislador, esa diferencia sería producto de un error en la carga de la declaración jurada y no de una reducción millonaria de deuda. La Justicia deberá determinar si el argumento resulta suficiente para despejar las sospechas.

La investigación continúa abierta. Rafecas dispuso nuevas medidas de prueba y solicitó información a la Legislatura bonaerense, al Banco Provincia y al Registro de la Propiedad para profundizar el análisis sobre la evolución patrimonial del dirigente.

La fiscalía investiga posibles inconsistencias, omisiones y datos incorrectos en las declaraciones patrimoniales. Con los nuevos informes y el descargo presentado por Adorni, el juez deberá evaluar los próximos pasos de la causa y decidir si corresponde citarlo a indagatoria.