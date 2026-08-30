La Justicia de San Juan investiga a un joven de 24 años acusado de haber abusado sexualmente de su propia hija, una niña de apenas tres años. La denuncia fue realizada por la madre de la menor y la causa quedó en manos de la UFI Anivi.

El caso ocurrió en Rivadavia y salió a la luz después de que la mujer advirtiera comportamientos de su hija que llamaron su atención. Según consta en la denuncia, durante el momento del baño la pequeña manifestó una situación que involucraría a su padre y que llevó a la madre a recurrir inmediatamente a las autoridades.

La mujer formalizó la denuncia contra su expareja tanto ante la UFI Anivi como en la Comisaría 13ª de Rivadavia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los padres de la niña se habían separado recientemente y mantenían una convivencia intermitente. Actualmente, el hombre denunciado ya no residiría junto al grupo familiar.

Tras recibir la presentación, el Ministerio Público Fiscal puso en marcha las medidas previstas para este tipo de investigaciones con el objetivo de determinar qué ocurrió.

Entre las actuaciones se encuentra un abordaje pericial interdisciplinario de la menor. Además, se evalúa avanzar con una Cámara Gesell, herramienta utilizada para obtener el testimonio de niños y adolescentes en un ámbito especialmente acondicionado y evitar reiteraciones innecesarias de su relato.

Por el momento, el joven permanece bajo investigación y la causa continúa en manos de la UFI Anivi, que deberá reunir las pruebas y elementos necesarios para determinar las próximas medidas procesales.