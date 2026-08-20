Una investigación por presunta distribución de material de abuso y explotación sexual infantil puso bajo la lupa a un joven de Rivadavia. El sospechoso actualmente tiene 18 años, pero un dato resultó determinante para el futuro de la causa: cuando habría ocurrido el hecho tenía 17 años. Por este motivo, la Justicia de Garantías se declaró incompetente y ordenó que el expediente pase al fuero Penal de la Niñez y Adolescencia.

La resolución fue adoptada durante una audiencia realizada el 18 de agosto, encabezada por el juez de Garantías Pablo Leonardo León Rossini. El magistrado declaró la incompetencia material de su juzgado y ordenó que las actuaciones sean remitidas con carácter urgente al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia que corresponda.

La causa se inició a partir de un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec), cuyo proveedor de servicios electrónicos informado fue Google. Según consta en el legajo, el reporte alertó sobre la presunta subida de material de abuso y explotación sexual infantil el 5 de junio de 2026 y permitió identificar la dirección IP desde la cual se habría realizado.

A partir de las tareas investigativas, se estableció que la línea telefónica vinculada con la cuenta reportada correspondía a un joven domiciliado en el barrio Camus, en Rivadavia. Durante la investigación también se analizó la posible participación de su hermano mayor, pero posteriormente fue descartada al determinarse que la línea utilizada no le pertenecía.

La conducta fue calificada provisoriamente como distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, contemplada en el artículo 128, primer párrafo, del Código Penal.

Era menor al momento del hecho

El punto que modificó el curso de la causa fue la edad del investigado. Si bien al momento de la audiencia tenía 18 años, cuando ocurrió el hecho denunciado contaba con 17 años, 11 meses y 26 días.

Ante esta situación, los fiscales Atilio Sebastián Yanardi y Silvina Putelli, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, solicitaron que el Juzgado de Garantías se declarara incompetente y que el expediente fuera enviado al fuero correspondiente a menores de edad. La defensa, ejercida por Fabiana Salinas, adhirió al planteo.

Finalmente, el juez León Rossini hizo lugar al pedido y dispuso el cese de la intervención del Ministerio Público Fiscal en esta instancia, además de ordenar la remisión urgente de las actuaciones al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia de San Juan que corresponda.

El magistrado también dejó planteado un eventual conflicto negativo de competencia para el caso de que el órgano receptor rechace intervenir. De esta manera, la investigación continuará ahora bajo las reglas correspondientes al régimen penal juvenil.