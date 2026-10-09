Rocío Anabel Sánchez, una docente que trabajaba en el NENI 62 del barrio Camus, en Rivadavia, quedó bajo investigación judicial por la presunta venta de útiles escolares y otros materiales que estaban bajo su custodia. Los hechos investigados habrían ocurrido entre septiembre y octubre de 2025.

La causa busca determinar si la docente dispuso de manera irregular de elementos de librería destinados al funcionamiento del establecimiento educativo. Entre las hipótesis que analiza la Justicia está la posibilidad de que esos materiales hayan sido ofrecidos para la venta, una conducta que dio lugar a una investigación por presunto peculado.

Uno de los puntos que todavía resta establecer es el perjuicio económico que habría provocado la presunta maniobra, ya que el monto del faltante no estaba cuantificado al momento de la investigación.

En el marco de la causa, Sánchez permanecía en libertad y había sido trasladada a otro establecimiento educativo. La Fiscalía solicitó una pena de ocho meses de prisión, mientras el expediente avanza para determinar las circunstancias de los hechos y las eventuales responsabilidades penales.