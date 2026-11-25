La investigación judicial por el presunto desvío de millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. La Justicia analiza cinco empresas radicadas en el exterior que habrían intervenido en el manejo de los ingresos generados por contratos comerciales, acuerdos de patrocinio y partidos amistosos de la Selección Argentina.

El pedido fue presentado por el empresario Guillermo Tofoni y quedó bajo análisis de la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi. La solicitud apunta a ampliar la cooperación judicial internacional para acceder a los movimientos bancarios de las sociedades y determinar cuál fue el destino de los fondos.

Las empresas señaladas son Global FC LLC, World Sports Solutions LLC, CAE Services LLC, Star Rights Limited y Moon Euro Management LLC. Según la documentación incorporada a la investigación, algunas están radicadas en Estados Unidos, otra habría operado desde Suiza y también aparecen registros comerciales en Dubái.

Una de las firmas bajo la lupa es Global FC LLC, vinculada a Andrés Scornik, quien se habría desempeñado como asesor comercial de la AFA. La compañía fue constituida en junio de 2023 en Wyoming y habría recaudado unos 5,8 millones de dólares relacionados con contratos de la asociación, mediante cuentas en los bancos JP Morgan y Citibank.

Otra sociedad mencionada es World Sports Solutions LLC, también vinculada a Scornik. Entre los documentos analizados aparece una factura por 104.000 dólares correspondiente a un acuerdo de patrocinio regional de la AFA. La operación contemplaba una transferencia internacional a una cuenta de la firma en el Amerant Bank.

La tercera empresa es CAE Services LLC. En este caso, una factura emitida por la propia AFA en diciembre de 2025, por 120.000 dólares y en concepto de patrocinio regional, identificaba a la sociedad como beneficiaria del pago. La cuenta receptora estaba radicada en el Bank of America.

La investigación también alcanza a Star Rights Limited, una compañía constituida en 2017 que habría recibido ingresos provenientes de contratos de la AFA en una cuenta bancaria de Zúrich, Suiza. Desde allí se habrían transferido más de 2,8 millones de dólares a TourProdEnter y otros 600.000 dólares a Global FC.

Por último, aparece Moon Euro Management LLC, que habría comenzado a desempeñarse como agente de cobro de la AFA durante 2026. La firma obtuvo una licencia comercial en Dubái el 5 de mayo de este año y figura habilitada para desarrollar actividades de marketing y promoción de eventos deportivos.

La ruta de los millones de dólares de la AFA

El nuevo pedido judicial se suma a una investigación más amplia que busca esclarecer el destino de alrededor de 300 millones de dólares correspondientes a los negocios internacionales de la AFA.

En ese circuito aparece TourProdEnter, la empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, que fue designada en diciembre de 2021 como representante comercial de la asociación en el exterior.

La compañía administraba ingresos provenientes de acuerdos con patrocinadores, partidos amistosos de la Selección Argentina y otros negocios comerciales.

Una de las hipótesis que analiza la Justicia es que parte de esos recursos habría circulado por distintas sociedades y cuentas bancarias en el extranjero para luego ingresar a la Argentina en efectivo mediante intermediarios financieros.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir las operaciones y establecer quiénes participaron del circuito financiero y cuál fue el destino final del dinero.