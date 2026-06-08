Un accidente de tránsito se registró este domingo en la localidad de La Isla, en el departamento Calingasta, sobre la Ruta Nacional 149, y es investigado por las autoridades para determinar las circunstancias en las que se produjo.

Según la información preliminar, el siniestro habría estado vinculado a la presencia de varios equinos sobre la calzada, lo que generó una situación de riesgo para los conductores que circulaban por la zona en ese momento.

El hecho motivó un importante despliegue de asistencia en el lugar. Hasta el sitio acudieron efectivos de la Comisaría 16ª, junto con personal del Hospital Aldo Cantoni, quienes realizaron tareas de asistencia preventiva y relevamiento.

De acuerdo con las primeras versiones, los animales se encontraban sobre la ruta al momento del accidente, lo que habría provocado la maniobra que derivó en el siniestro. No obstante, la mecánica exacta del hecho aún es materia de investigación.

En paralelo, los equipos de emergencia trabajaron para asistir a posibles afectados y garantizar la seguridad en el sector, mientras se normalizaba la circulación vehicular.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, que continúa recopilando testimonios y otros elementos de interés para esclarecer lo ocurrido.

El episodio vuelve a poner en foco el riesgo que representa la presencia de animales sueltos en rutas, especialmente en zonas rurales, donde este tipo de situaciones puede derivar en accidentes de gravedad.