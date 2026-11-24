El legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso amplió la denuncia penal por presunto lavado de dinero contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA. La presentación se realizó luego de conocerse que el exárbitro es propietario de una vivienda en el barrio privado Saint Thomas, ubicado en Canning, provincia de Buenos Aires.

Según los registros de ARBA y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, Beligoy figura como titular del inmueble desde febrero de 2023. La casa tiene 339 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 856 metros cuadrados y su valor de mercado se estima entre USD700.000 y USD900.000.

La valuación fiscal de la propiedad es de $6.514.485, aunque el monto que Beligoy habría pagado por la adquisición no fue informado. Para Del Gaiso, los nuevos datos deben incorporarse a la investigación sobre la evolución patrimonial del dirigente.

Los otros bienes incluidos en la denuncia

La presentación original también había puesto el foco en un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto, por el que Beligoy declaró haber pagado USD490.000. Según las estimaciones inmobiliarias citadas en la investigación, su valor de mercado superaría los USD900.000.

A esas operaciones se suman inversiones por US$261.490 en dos departamentos en La Plata y dos vehículos de alta gama: una Toyota SW4 modelo 2023 y una Jeep Compass modelo 2025. En conjunto, los bienes e inversiones representarían una suma cercana a los USD2 millones, aunque parte del cálculo corresponde a estimaciones de mercado.

Los pagos recibidos de la AFA

La primera denuncia de Del Gaiso fue presentada el 16 de noviembre, después de que trascendieran documentos contables sobre pagos realizados por la AFA a Beligoy. Según esos registros, el dirigente recibió más de $420 millones a valores actualizados por conceptos vinculados con asesoramiento y seminarios.

Entre noviembre de 2020 y abril de 2022 se registraron 20 pagos en efectivo que, ajustados por inflación, equivaldrían a unos $306 millones. Luego, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, recibió transferencias por $78 millones, equivalentes a $124,4 millones actuales.

La investigación busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos del exárbitro, sus actividades comerciales y el crecimiento de su patrimonio. Beligoy conduce la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA desde 2018 y también es secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros.