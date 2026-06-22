La Unidad Fiscal de Delitos Especiales investiga las circunstancias de un siniestro vial que terminó con la muerte de un joven motociclista durante la madrugada de este lunes en Rivadavia. La víctima fue identificada como Francisco Luna, oriundo de ese departamento aunque actualmente residía en Zonda junto a su pareja.

De acuerdo con la información oficial, cerca de las 4.30 un transeúnte alertó al 911 tras observar una motocicleta y el cuerpo de una persona al costado de la banquina sur de avenida Ignacio de la Roza, a la altura de la planta cementera Loma Negra. Al arribar al lugar, personal policial y judicial constató el fallecimiento.

Las primeras pericias indican que Luna circulaba de oeste a este en una motocicleta Appia negra cuando, por motivos que son materia de investigación, perdió el control en una curva, salió de la cinta asfáltica e impactó contra un árbol ubicado en la banquina.

El fiscal del caso, Adolfo Díaz, señaló que hasta el momento no existen elementos que permitan sostener la participación de terceros. En la escena no se detectaron huellas de frenado, marcas de otro vehículo ni indicios compatibles con una colisión previa.

Si bien la víctima llevaba casco, el elemento de seguridad quedó completamente destruido por la violencia del impacto. Según los primeros informes forenses, la causa de muerte fue un grave traumatismo de cráneo.

Además, la Fiscalía confirmó que en la zona no existen cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido del motociclista. Según los testimonios recabados durante la investigación, el joven se dirigía hacia la vivienda de los padres de su pareja para buscarla cuando ocurrió el fatal desenlace.