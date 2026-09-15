Investigan la veracidad de un supuesto abuso denunciado en un cartel de una escuela

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio luego de que se viralizaran fotografías de un cartel encontrado en uno de los baños de la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en la zona de Villa San Damián, en el departamento de Rawson. El contenido de las pintadas hace referencia a un supuesto hecho que involucraría a una menor, por lo que la Justicia mantiene bajo reserva distintos aspectos de las actuaciones para evitar su exposición y una eventual revictimización.

Según explicó Duilio Ejarque del Ministerio Público, en Radio Sarmiento, la investigación comenzó después de que las imágenes tomaran estado público la semana pasada. A partir de esa situación, personal policial concurrió al establecimiento para verificar la existencia de las inscripciones y determinar las circunstancias en las que fueron realizadas.

Una vez constatado que el cartel efectivamente se encontraba dentro de la escuela, se inició una investigación de oficio. Entre las primeras medidas se tomaron testimoniales y se solicitaron registros de las cámaras de seguridad del establecimiento, con el objetivo de establecer en qué momento fueron realizadas las escrituras y quiénes pudieron haber accedido al sector.

Buscan determinar quién realizó las pintadas

El funcionario judicial remarcó que uno de los principales objetivos actuales es identificar al autor o los autores de las inscripciones. En paralelo, la Justicia intenta establecer si el contenido del cartel se corresponde con un hecho real. “Lo que estamos investigando es el tema del autor de los mismos, como así también la veracidad del contenido de eso”, explicó.

En ese sentido, aclaró que la existencia del cartel ya fue corroborada, pero que todavía no se pudo confirmar la veracidad del supuesto hecho al que hace referencia.

La investigación también incluyó testimonios de personas vinculadas con el establecimiento educativo y de funcionarios que intervinieron en las primeras actuaciones. Sin embargo, el representante del Ministerio Público evitó precisar quiénes fueron entrevistados para preservar el avance de la causa y evitar filtraciones de información.

Analizan las cámaras de seguridad

Otra de las medidas centrales consiste en analizar las imágenes de las cámaras de seguridad. El objetivo es reconstruir los movimientos dentro del establecimiento y establecer un rango horario compatible con el momento en que pudieron haberse realizado las pintadas.

La tarea presenta una dificultad adicional debido a que la escuela funciona con distintos turnos y registra el ingreso y egreso de numerosos alumnos y personas durante la jornada. Por eso, los investigadores buscan acotar el período en el que se habría producido el hecho y determinar qué personas estuvieron en las zonas de interés.

El funcionario confirmó que las cámaras ya están siendo analizadas con apoyo tecnológico, aunque mantuvo reserva sobre los elementos que pudieron aportar hasta el momento.

Cautela para evitar la exposición de una posible víctima

La investigación se desarrolla con especial cuidado debido a que el contenido de las inscripciones podría involucrar a una menor de edad. En caso de corroborarse la existencia de un delito, deberán activarse los protocolos correspondientes para abordar la situación y garantizar la protección de la eventual víctima.

El representante del Ministerio Público insistió en la necesidad de evitar cualquier exposición que pueda derivar en una revictimización. Por ese motivo, por el momento no se realizaron entrevistas videograbadas a menores y tampoco se difundieron detalles sobre las personas que fueron indagadas dentro del establecimiento.

La causa continúa en etapa de actuaciones investigativas. Una vez que se determine si el supuesto hecho aludido en el cartel ocurrió efectivamente, la Justicia deberá establecer quién sería la posible víctima, identificar al eventual responsable y adoptar las medidas correspondientes de acuerdo con los protocolos vigentes.