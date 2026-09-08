La Policía Federal Argentina (PFA) incautó más de 360 mil dólares en el marco de una causa judicial que investiga el pago de coimas en perjuicio de la empresa estatal Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor). Los operativos, que incluyeron allanamientos en domicilios particulares y en una caja de seguridad bancaria del microcentro porteño, se llevaron a cabo a pedido del juez federal Sebastián Casanello y bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad.

La denuncia que dio inicio a la investigación había sido realizada por la propia empresa que se presentó como querellante a partir de una serie de irregularidades detectadas durante una auditoría interna pedida luego de la renovación de autoridades.

La imputación recayó sobre Julio Eduardo Galle, quien desde 2024 hasta abril del año pasado ocupó el puesto de gerente comercial de Tandanor y quien fue echado por el Gobierno con el avance de la auditoría interna.

Galle habría contactado al empresario Antonio Alejandro Napoleone. Su firma, Lucrimar SA, registraba una deuda de 200.000 dólares con Tandanor. Pero en la pesquisa interna apareció como pagada. El gerente -con rango de funcionario público al ser una empresa estatal- le habría propuesto una manera de borrar ese saldo pendiente de los registros, de acuerdo a fuentes de la investigación contactadas.

Tal es así que en los allanamientos se encontró un documento inusual: se trataría de un recibo manuscrito firmado entre las partes involucradas en el pedido de coimas. El papel dejaba constancia del presunto pago indebido "por la suma de moneda extranjera, dólares estadounidenses cien mil dólares (US$ 100.000) y moneda nacional, pesos argentinos doce millones setecientos mil pesos ($12.700.000), según lo asentado en un acta a la que accedió Clarín.

La investigación recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, con la intervención de la Secretaría N° 14 de José María Ortega Galíndez.

Casanello delegó en mayo pasado la investigación al Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, donde iniciaron un análisis técnico e informático, con entrecruzamiento de datos de personas y domicilios.

El rastreo de la información financiera y digital permitió identificar propiedades relacionadas a la maniobra investigada, así como cajas de seguridad que habrían sido utilizadas para el resguardo de los fondos. Los investigadores detectaron cinco domicilios -cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Chapadmalal-vinculados a los hechos y los acusados.

Con el material probatorio ya en sus manos, el juez ordenó el allanamiento a los inmuebles. Como resultado de los operativos se logró imputar por la causa a dos investigados, el gerente Galle y el empresario Napoleone, de 75 y 60 años, respectivamente. No fueron detenidos, pero sí notificados de la acusación.

Asimismo, informó la Policía Federal, de los registros realizados a entidades financieras vinculadas con ambos involucrados, los policías lograron la incautación de 367.110 dólares. El dinero fue encontrado tanto en un domicilio particular como en una caja de seguridad bancaria ubicada en el microcentro porteño. La caja quedó clausurada, franjada e inhabilitada por orden de la justicia.

Además, se secuestraron cartas documento referentes a las firmas involucradas, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y registros contractuales, además del manuscrito que referiría a la coima. Y se incautaron una notebook, un CPU, una tablet y tres teléfonos celulares para avanzar en la investigación.

Tandanor es la sigla de Talleres Navales Dársena Norte, una sociedad anónima y del Estado que controla uno de los astilleros navales más grandes del continente en el puerto de Buenos Aires, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. La empresa, de 140 años, fue privatizada en los '90 y reestatizada en 2007. Y figura entre las empresas que el gobierno de Javier Milei quiere vender.

DS / BPO