La investigación vinculada a los denominados “Cuadernos de las Coimas” sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia federal dispusiera la realización de pericias complementarias sobre dos de los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, el exchofer del Ministerio de Planificación cuyas anotaciones dieron origen a una de las causas de corrupción más importantes de la historia reciente argentina.

La medida fue ordenada con el objetivo de establecer si existieron modificaciones posteriores en algunos pasajes de los escritos y, en caso de comprobarse, identificar quién habría realizado esas intervenciones. La sospecha gira en torno a presuntas sobreescrituras detectadas en determinados fragmentos de los cuadernos incorporados al expediente judicial.

Los nuevos estudios serán realizados por especialistas en documentología y análisis caligráfico, quienes deberán examinar trazos, tintas, secuencias de escritura y otros elementos técnicos que permitan reconstruir el proceso de elaboración del material cuestionado.

La decisión judicial surge a partir de planteos realizados por algunas defensas, que vienen cuestionando desde hace tiempo la autenticidad de determinadas anotaciones y solicitan verificar si el contenido original fue modificado en algún momento posterior a su confección.

Los cuadernos de Centeno constituyen una de las principales pruebas de la investigación iniciada en 2018 sobre un presunto sistema de recaudación ilegal vinculado a empresarios y funcionarios durante gobiernos kirchneristas. Las anotaciones describen supuestos recorridos, entregas de dinero y reuniones que posteriormente dieron lugar a múltiples indagatorias y procesamientos.

Si bien la causa ya atravesó numerosas instancias judiciales y gran parte de la prueba fue ratificada a lo largo de la investigación, las nuevas pericias buscan despejar cualquier duda sobre la integridad documental de los cuadernos y reforzar la validez de la evidencia incorporada al expediente.

Fuentes judiciales señalaron que el objetivo principal es determinar si efectivamente hubo agregados o alteraciones posteriores y establecer con precisión la fecha y autoría de esas intervenciones. Los resultados podrían tener relevancia en futuras etapas del proceso judicial.

La causa de los Cuadernos continúa siendo uno de los expedientes más significativos de la justicia federal argentina, tanto por la magnitud de los hechos investigados como por la cantidad de exfuncionarios y empresarios involucrados. Ahora, las nuevas pericias buscarán arrojar luz sobre un aspecto sensible de la prueba que sustenta gran parte de la investigación.