La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación judicial para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei utilizaron recursos del Estado argentino para facilitar el ingreso, la permanencia y la posterior salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La principal sospecha apunta al posible uso irregular de vehículos oficiales, personal, viáticos y otros bienes públicos.

La causa busca establecer si existió una colaboración desde el Estado argentino y, en ese caso, quiénes participaron, qué recursos se utilizaron y bajo qué autorizaciones. La investigación quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en los tribunales de Comodoro Py.

El expediente se inició a partir de las denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón. Entre las posibles figuras penales mencionadas aparecen peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Qué busca determinar la investigación

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es reconstruir si hubo coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo para facilitar los movimientos del dirigente brasileño y su familia. También se busca establecer si existieron instrucciones políticas para garantizar el traslado o si algún funcionario omitió controles que le correspondían.

La fiscalía pretende determinar si se utilizaron recursos estatales para organizar o facilitar el operativo y quiénes fueron los responsables de las decisiones. Las presentaciones judiciales plantean interrogantes sobre el papel que pudieron tener distintos organismos nacionales.

Las medidas ordenadas por la Justicia

La investigación se suma a las medidas preliminares que había dispuesto Capuchetti a pedido de la fiscal Ochoa. Entre ellas, ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de los sectores de Migraciones y Aduana.

Los registros corresponden a los movimientos de Bolsonaro y su familia entre el 27 y el 28 de octubre. Además, la Justicia solicitó informes a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer las constancias de ingreso y egreso, los controles realizados y la documentación vinculada con el avión privado utilizado.

También se requirió información a Cancillería y al Ministerio de Seguridad para determinar si recibieron alertas, comunicaciones o pedidos de cooperación de autoridades brasileñas relacionados con la situación judicial del dirigente.

El recorrido de Flávio Bolsonaro

Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas a través del paso fronterizo de Puerto Iguazú. Horas después, abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Estados Unidos.

El episodio quedó bajo análisis judicial debido a las restricciones que tenía para salir de Brasil, en el marco de investigaciones vinculadas con presunto lavado de activos y corrupción. Ahora, la Justicia busca determinar si existió intervención de funcionarios argentinos y si se utilizaron fondos públicos para facilitar su salida del territorio nacional.