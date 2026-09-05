La investigación por la muerte en Albardón del hombre encontrado sin vida dentro de una camioneta tipo Traffic ingresó en una etapa decisiva luego de que los primeros peritajes revelaran elementos que abrieron nuevas hipótesis sobre lo ocurrido en sus últimas horas.

El hallazgo se produjo este sábado en inmediaciones de calle Rawson, pasando Amarfil, donde efectivos policiales y personal judicial acudieron tras el aviso sobre la presencia de una persona inconsciente dentro del vehículo. Al llegar al lugar, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores surgió durante la inspección ocular inicial. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, la víctima fue encontrada sin ropa de la cintura hacia abajo, una circunstancia que ahora forma parte central de las pesquisas que lleva adelante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales.

La hipótesis que analiza la justicia

Aunque el contexto del hallazgo generó múltiples interrogantes, los primeros informes médicos no detectaron evidencias compatibles con una agresión física. El médico legista que intervino en la escena concluyó, de manera preliminar, que el cuerpo no presentaba lesiones externas, heridas ni signos visibles de violencia.

Esa observación llevó a los investigadores a explorar una línea de trabajo diferente a la de un posible homicidio. Según trascendió, una de las hipótesis más firmes es que el hombre podría haber estado acompañado por otra persona dentro del vehículo al momento de sufrir una repentina descompensación.

Los pesquisas consideran posible que, ante una emergencia médica inesperada, quien se encontraba con la víctima haya abandonado el lugar sin alertar a la Policía ni solicitar asistencia sanitaria. Por el momento, no existe confirmación sobre la identidad ni las características de esa eventual segunda persona.

La autopsia buscará determinar la causa del deceso

La causa exacta de la muerte todavía no fue establecida oficialmente. Sin embargo, los primeros indicios recogidos durante las actuaciones apuntan a una posible afección cardíaca fulminante.

Será la necropsia que se realizará en la Morgue Judicial la que permita confirmar o descartar esa presunción. Los resultados de ese estudio serán fundamentales para definir el rumbo de la investigación y establecer con precisión qué ocurrió dentro del furgón.

Los investigadores también avanzan con la recopilación de registros fílmicos de cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías de calle Rawson. El objetivo es reconstruir los movimientos previos al hallazgo y determinar si otra persona estuvo en el lugar durante las horas previas al descubrimiento del cuerpo.

Quién era la víctima hallada en la traffic

Fuentes oficiales confirmaron que el fallecido era un hombre de aproximadamente 60 años. Su identidad ya fue establecida por las autoridades, aunque el nombre no fue difundido públicamente debido a que aún se desarrollaban las tareas de notificación a sus familiares directos.

Mientras la Justicia espera los informes forenses definitivos, el caso continúa rodeado de interrogantes. La autopsia y el análisis de las imágenes de vigilancia podrían aportar las respuestas necesarias para esclarecer los últimos minutos de vida del hombre y determinar si efectivamente estuvo acompañado antes de su muerte en Albardón.