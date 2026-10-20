Investigan si el hombre que murió atropellado en Rawson cruzaba por mitad de cuadra

La Justicia investiga si Ángel Oscar Pizarro, el peatón que murió tras ser atropellado por una motocicleta en Rawson, cruzaba por fuera de la senda peatonal al momento del impacto. El siniestro ocurrió el lunes, cerca de las 13, en calle Paula Albarracín de Sarmiento, al pasar la intersección con calle Nazca.

Según la información policial, Juan Gabriel Agüero Molina circulaba en una motocicleta Motomel de norte a sur cuando embistió a Pizarro, que cruzaba la calle de este a oeste. El impacto se produjo sobre el carril este de Paula Albarracín de Sarmiento.

Tras el choque, el peatón cayó sobre el pavimento y quedó inconsciente, con lesiones en la cabeza. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde alrededor de las 17.30 se confirmó su fallecimiento.

Uno de los puntos que busca esclarecer la investigación es el lugar exacto por donde cruzaba la víctima. Un familiar declaró que Pizarro habría atravesado la senda peatonal antes de ser embestido, por lo que esa versión deberá ser contrastada con las pericias y el resto de las pruebas reunidas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo y personal de Delitos Especiales. La causa está a cargo del fiscal Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Mauro Carrizo.

Al motociclista le realizaron un primer test de alcoholemia, conocido como pipeta, que dio resultado cero. También fue trasladado para la extracción de una muestra de sangre.

Los investigadores levantaron rastros en el lugar y esperan que posibles testigos presenciales se acerquen a declarar. Además, informaron que no había cámaras de seguridad en la zona.

Con esas medidas, la Fiscalía busca reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello.