Investigan si Facundo Moyano violó la perimetral y se reunió con Candela Arizaga

La Justicia porteña investiga si Facundo Moyano incumplió la prohibición de acercamiento y contacto que pesa sobre él y se encontró con Candela Arizaga en un apart hotel de Puerto Madero. Para determinar si el encuentro existió, la Fiscalía analiza las cámaras de seguridad y los registros de huéspedes del establecimiento.

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, quien ordenó retirar las grabaciones del hotel y la documentación correspondiente. Moyano tiene actualmente prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella.

Las restricciones fueron impuestas luego del episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano. En ese momento, Arizaga salió del edificio donde vive Moyano y fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad. A partir de ese hecho se abrió una causa en la que el exdiputado está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Posteriormente, Arizaga negó haber sido golpeada o privada de su libertad y manifestó en distintas oportunidades su intención de retomar el contacto con Moyano. De hecho, su abogado, Roberto Herrera, presentó un nuevo pedido para que se levanten las medidas cautelares y sostuvo que su representada quiere “restablecer el vínculo”.

Sin embargo, la Fiscalía todavía no dejó sin efecto las restricciones. Por ese motivo, los investigadores buscan establecer si existió un encuentro entre ambos mientras la prohibición continuaba vigente.

En caso de comprobarse un incumplimiento de la orden judicial, el abogado de Arizaga señaló a TN que podría abrirse una nueva causa por desobediencia o incluso producirse un pedido de detención, aunque esa posibilidad dependerá de lo que determine la Justicia con las pruebas reunidas.