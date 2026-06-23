La Justicia provincial concedió una prórroga de la investigación previa a la formalización en la causa que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de una niña ocurrida el 26 de noviembre de 2025 en el Hospital Rawson. La audiencia se realizó ante la jueza de Garantías Ana Carolina Parra, quien hizo lugar al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal para extender los plazos de una pesquisa considerada compleja.

Se trata de una instancia poco habitual dentro del sistema acusatorio. La investigación se encuentra en una etapa preliminar, por lo que todavía no existen imputados formalmente. Sin embargo, la Fiscalía considera necesario completar una serie de medidas probatorias antes de resolver si corresponde avanzar hacia una formalización de la causa penal.

El caso comenzó el mismo día del fallecimiento. La menor ingresó al Hospital Rawson con un cuadro clínico complejo y falleció cerca de las 21 horas. Debido a que en ese momento no estaba claramente determinada la causa de muerte y existían antecedentes médicos que debían ser analizados, el propio hospital dispuso la judicialización del caso. Como consecuencia, se realizó el levantamiento del cuerpo y posteriormente la autopsia correspondiente.

Días más tarde, el 2 de diciembre, los padres de la niña radicaron una denuncia penal para que se investigara el accionar de los profesionales que participaron de la atención médica. Según el planteo presentado ante la Fiscalía, la menor presentaba un cuadro que la familia vincula con una meningitis y permaneció durante más de seis horas en el servicio de urgencias del Hospital Rawson.

La denuncia sostiene que durante ese período la atención médica brindada no habría sido acorde a la gravedad del cuadro que presentaba la paciente. De acuerdo con la hipótesis de los denunciantes, la demora en adoptar determinadas medidas asistenciales habría provocado un agravamiento progresivo de su estado de salud. Posteriormente, la niña fue trasladada a terapia intensiva y horas después se produjo su fallecimiento.

Precisamente, esos son algunos de los puntos centrales que busca esclarecer la investigación. La Fiscalía intenta determinar si la atención recibida durante esas horas fue adecuada a los protocolos médicos vigentes, si los tiempos de respuesta fueron acordes al cuadro clínico que presentaba la paciente y si existió alguna conducta negligente o una eventual demora en la asistencia que pudiera haber influido en el desenlace fatal.

Durante estos meses se incorporaron historias clínicas, antecedentes médicos, documentación aportada por la familia, certificados y diversos estudios relacionados con la evolución clínica de la menor. Además, fueron realizados estudios histopatológicos sobre muestras obtenidas durante la autopsia, cuyos resultados ya se encuentran incorporados al expediente.

No obstante, la medida considerada más relevante para el avance de la causa es una pericia médica integral que aún resta concretar. Ese estudio será realizado con la participación de especialistas del Ministerio Público Fiscal, médicos designados por la familia denunciante y consultores técnicos de las personas individualizadas en la presentación judicial.

Según explicaron desde Fiscalía durante la audiencia, será necesario acordar los puntos periciales que deberán responder los expertos para determinar con precisión cuál fue la causa de muerte y si existió alguna relación entre el desenlace fatal y la atención médica brindada durante la permanencia de la niña en el servicio de urgencias.

Desde el Ministerio Público aclararon que todavía no existen imputados formalmente. Sin embargo, las personas mencionadas en la denuncia ya fueron notificadas para que puedan ejercer el control de las medidas de prueba que se desarrollen en esta etapa preliminar de la investigación.

Con la prórroga concedida por la jueza Parra, la Fiscalía contará con más tiempo para completar la producción de la prueba pericial y reunir los elementos necesarios para definir si corresponde avanzar hacia una formalización de la investigación penal preparatoria o descartar la existencia de responsabilidades penales en el caso.