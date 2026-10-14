La familia que sufrió un violento asalto este fin de semana en Rivadavia sospecha que los delincuentes podrían conocerla. El trato que tuvieron con las víctimas y algunos detalles del ataque llevaron a los investigadores a considerar que el hecho no habría sido al azar.

El episodio ocurrió durante la noche del domingo, cuando la familia Comastri terminaba de cenar en su casa. Una puerta delantera que daba a una vereda había quedado entreabierta y fue la oportunidad que aprovecharon los asaltantes para ingresar por la fuerza.

En la vivienda estaban dos adultos mayores y su hijo, Carlos Alberto Comastri, conocido como “Pollo”. Cuando advirtieron la presencia de los desconocidos, intentaron cerrar la puerta, pero los delincuentes agredieron al hombre con un objeto de hierro y exhibieron un arma de fuego.

La situación escaló rápidamente. Los asaltantes maniataron a Comastri y amenazaron al resto de la familia. El hombre sufrió lesiones de gravedad, mientras que sus padres no resultaron heridos.

Exigían 500.000 dólares

Durante el asalto, los delincuentes reclamaron la entrega de 500.000 dólares. Sin embargo, la familia no tenía esa suma. Se trata de dos personas jubiladas que además atienden un pequeño kiosco y no manejan grandes cantidades de efectivo.

Finalmente, los asaltantes escaparon con $120.000 y distintos productos del comercio familiar. Entre el botín había bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos.

El contraste entre la elevada suma que exigían y lo que finalmente se llevaron es uno de los aspectos que llamó la atención en la investigación. Según el relato de la funcionaria judicial, los delincuentes incluso manifestaron que necesitaban el dinero para alimentar a sus hijos.

Investigan si conocían a las víctimas

Los sospechosos todavía no fueron identificados. La investigación está a cargo de la Brigada Oeste, bajo la conducción del subcomisario Ríos, con la colaboración de la Brigada Central.

La principal hipótesis es que los delincuentes podrían haber tenido información previa sobre la familia. La funcionaria judicial señaló que existen indicadores que hacen pensar en un posible estudio previo y descartó, por el momento, que el episodio haya sido necesariamente al azar.

Ahora, los investigadores buscan reconstruir los movimientos de los asaltantes, establecer cómo llegaron hasta la vivienda y determinar si tenían algún vínculo previo con las víctimas.