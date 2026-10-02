Un hecho que conmocionó a San Juan comenzó a esclarecerse durante la tarde de este jueves 1 de octubre. La investigación por el presunto femicidio de Fanny Figueroa y la posterior muerte de Gustavo Daniel Maldonado sumó nuevos elementos que serán claves para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, confirmó a DIARIO HUARPE que durante la inspección del domicilio fueron secuestrados un cuchillo, sogas y otros objetos que serán sometidos a peritajes. De esa manea, analizará esos elementos junto con los resultados de las autopsias, que permitirán conocer las lesiones que presentaban ambos cuerpos y avanzar en la reconstrucción de la mecánica de las muertes.

La vivienda donde ocurrió el crimen. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La principal hipótesis sostiene que Maldonado habría asesinado a Figueroa y luego se habría quitado la vida. Esa línea continúa bajo investigación y deberá ser contrastada con la evidencia científica reunida en la escena. Según las primeras estimaciones, el hecho habría ocurrido hace unos cinco días.

Figueroa tenía 61 años y era ama de casa, mientras que Maldonado trabajaba como sereno en una escuela. Ambos eran oriundos de la provincia de Buenos Aires y residían en San Juan.

Cómo fue el hallazgo

El caso comenzó a investigarse luego de que un vecino llamara al 911 porque percibía un fuerte olor nauseabundo proveniente de la vivienda y hacía varios días que no veía a sus residentes.

Ante el aviso, efectivos de la Seccional 26ª acudieron al lugar. Al observar el interior de la casa a través de una ventana, divisaron los cuerpos tendidos.

Investigan si el hecho ocurrió hace aproximadamente cinco días. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Los uniformados ingresaron posteriormente al domicilio y constataron que Figueroa y Maldonado estaban fallecidos. Dentro de la propiedad también encontraron muerto al perro de la familia.

A partir de ese momento intervino la UFI Delitos Especiales y comenzó el trabajo de Criminalística para preservar la escena, recolectar pruebas y determinar las circunstancias de ambas muertes.

Las primeras estimaciones indican que los cuerpos llevarían entre cuatro y cinco días dentro de la vivienda al momento del hallazgo.

Las autopsias serán determinantes

Los estudios forenses serán uno de los puntos centrales de la investigación. Las autopsias deberán establecer la causa de muerte de Figueroa y Maldonado, determinar las lesiones que presentaba cada uno y aportar información sobre el momento en que se produjeron los fallecimientos.

Ellos son Fanny Figueroa y Gustavo Daniel Maldonado, hallados muertos en Chimbas.

Esos resultados permitirán además analizar si el cuchillo, las sogas u otros elementos encontrados en la vivienda estuvieron relacionados con la secuencia investigada.

Con esa información, la Fiscalía podrá avanzar en la reconstrucción temporal del hecho y determinar si la evidencia coincide con la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio.

No existían denuncias previas por violencia de género

Grassi confirmó además que Figueroa nunca había realizado una denuncia por violencia de género contra Maldonado.

La Fiscalía también consultó al único hijo de la mujer, quien reside en la provincia de Buenos Aires y es fruto de una relación anterior.

Según informó el fiscal, el hijo tampoco manifestó tener conocimiento de episodios de violencia entre su madre y Maldonado ni señaló que Figueroa le hubiera relatado situaciones de esas características.

La pareja también atravesaba una situación económica compleja y acumulaba deudas. Este dato forma parte del contexto general que analiza la Justicia, aunque no se estableció una vinculación entre esas dificultades y las muertes.

Qué falta esclarecer

La Fiscalía deberá ahora avanzar con las autopsias, los peritajes sobre el cuchillo y las sogas y el análisis del resto de los elementos secuestrados.

Estas medidas serán fundamentales para establecer la causa de ambas muertes, reconstruir la secuencia temporal del hecho y determinar si la principal hipótesis coincide con la evidencia recolectada.

La causa continúa bajo investigación y la reconstrucción definitiva dependerá de los resultados forenses y criminalísticos.