Investigan una posible falla humana en la muerte del operario de Ullum

La muerte de un operario durante tareas de mantenimiento en una finca de Ullum es investigada por la Justicia para determinar qué provocó la caída de una pala mecánica que terminó aplastándolo. El fiscal de Delitos Especiales, Iván Grassi, explicó que se realizan pericias sobre la maquinaria y que no se descarta una posible falla humana, aunque aclaró que todavía no hay una hipótesis definitiva ni una figura delictiva establecida.

Según explicó el fiscal, la víctima había llegado junto con compañeros de trabajo a una finca de Ullum para realizar tareas de mantenimiento en maquinaria. En un determinado momento, uno de los trabajadores se habría alejado durante algunos segundos para buscar una herramienta. “En ese momento se le habría venido la pala de dicha máquina encima, con este terrible desenlace de su muerte”, detalló Grassi.

El investigador indicó que una de las posibilidades que se analiza está relacionada con el sistema hidráulico de la maquinaria. “No se descarta que el propio fallecido, junto con su compañero, hayan tocado la parte hidráulica, que es la que habría provocado que la pala se desprendiera o bajara justo cuando él estaba allí”, explicó.

Las pericias sobre la maquinaria

La investigación cuenta con personal especializado para analizar el funcionamiento del equipo. Grassi precisó que ya se realizaron pericias y que se observó líquido derramado y posibles intervenciones sobre las mangueras del sistema hidráulico. “Se han hecho pericias en el lugar con personal especializado del D4 y también con integrantes de la empresa contratista de la maquinaria”, indicó.

Además, los investigadores esperan acceder a una cámara que podría haber registrado el momento del accidente. “Estamos esperando que nos puedan aportar y desgrabar esas imágenes, porque quizás hayan tomado el momento del hecho”, sostuvo el fiscal.

También analizan las medidas de seguridad

Otro de los puntos que deberá establecer la investigación es si existían elementos de seguridad para sostener la pala durante las tareas de mantenimiento y, en caso de existir, si fueron utilizados.

“Se está observando si contaban con esos elementos, por qué no los usaron, si habían sido provistos y si lo que estaban realizando estaba dentro de lo esperado para trabajar allí”, explicó Grassi.

El fiscal confirmó además que al momento del hecho no había ninguna persona sobre la máquina. La víctima, según indicó, habría fallecido de manera instantánea.

La causa todavía no tiene delito definido

Grassi aclaró que la intervención del Ministerio Público Fiscal no implica que exista, desde el comienzo, un responsable penal. “Intervenimos cada vez que hay un fallecimiento que no ocurre en un contexto de salud con una explicación médica. Eso incluye muertes en la vía pública, accidentes de tránsito, accidentes laborales o siniestros”, explicó. Y agregó: “Que intervengamos no significa necesariamente que alguien vaya a ser responsable penal. Para eso está la investigación”.

Por el momento, la causa está caratulada como actuaciones investigativas. “No hay una figura delictiva hasta que no sepamos qué pasó”, remarcó Grassi. A partir de las pericias, los testimonios y las eventuales imágenes de la cámara, la Justicia determinará si existió una conducta imprudente o negligente que pueda generar responsabilidad penal.