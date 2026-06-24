Una investigación por la presunta usurpación de una vivienda en Capital derivó en una serie de allanamientos que terminaron con la detención de cuatro personas y el secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

Las medidas fueron ordenadas por la Justicia a pedido de la fiscal coordinadora Daniela Pringles y ejecutadas por personal de la Brigada de la División UFI Genérica, luego de varias tareas investigativas relacionadas con el hecho denunciado.

Durante los procedimientos fueron detenidos Cristian Andrés Zabaleta, Osvaldo Rolando Zabaleta, Nicolás Emiliano Javier Valdez Barrozo y Yamila Belén Zabaleta. En este último caso, la Justicia dispuso que la detención se cumpla bajo la modalidad domiciliaria debido a que tiene hijos menores a su cargo.

Según informaron fuentes judiciales, en uno de los inmuebles allanados se secuestraron teléfonos celulares, documentación vinculada con la vivienda que es objeto de investigación y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el episodio denunciado.

Además, durante los operativos los investigadores encontraron una balanza de precisión, elementos para el armado de cigarrillos y sustancias vegetales compatibles con cannabis. Ante esa situación intervino personal especializado del Departamento Drogas Ilegales para realizar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 16 de junio en una vivienda ubicada en Capital. La denunciante manifestó haber escuchado ruidos en la parte posterior del inmueble y, al verificar lo que ocurría, encontró a dos hombres dentro de la propiedad.

Siempre según la denuncia, los sujetos presuntamente portaban armas de fuego y la habrían intimidado para que abandonara el lugar, asegurando que tenían la intención de quedarse con la vivienda. En paralelo, los investigadores también analizan la posible sustracción de documentación relacionada con el inmueble.

Tras los allanamientos, los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia. En las próximas horas se desarrollará la audiencia de formalización, donde se expondrán los elementos reunidos hasta el momento en la investigación.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa con el objetivo de establecer las responsabilidades penales de las personas involucradas y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el presunto hecho de usurpación.