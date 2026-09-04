Mateo Joaquín Argüello Medawar, de 18 años, comenzó a ser investigado formalmente este viernes por el siniestro vial que terminó con la vida de Brisa Gallardo, una joven motociclista de 20 años. Durante la audiencia realizada en Tribunales, la Justicia formalizó la investigación penal preparatoria y estableció una serie de medidas que deberá cumplir mientras el expediente avanza.

La investigación tendrá un plazo de un año y el acusado permanecerá en libertad durante ese período. Entre las condiciones impuestas se encuentra la obligación de presentarse una vez al mes en una comisaría, como mecanismo de control judicial.

Además, Argüello Medawar tendrá prohibido salir de la provincia sin autorización previa de un juez. En cambio, no se dispuso la retención de su licencia de conducir, por lo que podrá conservarla mientras continúe la investigación.

El caso comenzó el viernes 21 de agosto, alrededor de las 16:30, cuando Brisa Gallardo circulaba en una motocicleta Gilera 150 cc por avenida Ignacio de la Roza, en dirección oeste-este. Al llegar a la intersección con calle Catamarca, en pleno centro de la ciudad de San Juan, se produjo la colisión con una Peugeot 3008 conducida por Argüello Medawar.

Como consecuencia del impacto, Gallardo sufrió gravísimas lesiones y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internada en Terapia Intensiva. Su estado de salud se mantuvo crítico durante los días siguientes hasta que sufrió una evolución desfavorable que derivó en una muerte cerebral irreversible.

Finalmente, el fallecimiento de la joven fue confirmado durante la noche del lunes 24 de agosto, tres días después del siniestro.

A partir de ese desenlace, la causa modificó su calificación inicial. En un primer momento, el expediente era investigado como lesiones gravísimas culposas, pero tras la muerte de Gallardo pasó a tramitarse como homicidio culposo.

Ahora, con un año de investigación por delante, la Fiscalía deberá avanzar con la producción de pruebas y pericias para reconstruir cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder. Mientras tanto, Argüello Medawar continuará en libertad, aunque sujeto a las reglas de conducta fijadas por la Justicia.